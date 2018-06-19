Могут ли православные священники снимать «порчу»

Иногда встречаются рекомендации: подозреваете, что на вас порча — сходите в церковь. В итоге создается впечатление, что священники проводят специальные ритуалы для снятия негативных воздействий. На самом деле все не так однозначно.

Как относится церковь к «порче»?

Любой священнослужитель скажет вам, что верующему человеку нечего опасаться порчи: его защищает Бог. «Все рассуждения, что кто-то кого-то без его воли „сглазил“ или „порчу навел“ — абсолютно не серьезны, — говорит протоиерей Александр Авдюгин. — Воздействие лукавого (бесов) на нас возможно лишь по нашему собственному желанию или вере». А вот слова преподобного Макария Оптинского: «Когда с человеком беда случится, он не переносит ее с терпением, а на других злобствует. Кто много думает о колдовстве, то и вправду от своей думы при попущении Божием беду может получить. Поверит человек, что на него колдун болезнь наслал, начнет беспокоиться, скучать и заболеет. Для истинного христианина не страшны наговоры, порчи, потому что не дано от Бога власти колдунам и ворожеям. Нужно во всем предаваться в волю Божию, а не бояться колдунов».

Поэтому приходить в храм с просьбой: «Батюшка, снимите с меня сглаз» (или порчу) — это не что иное как духовная безграмотность. Священник не занимается снятием порчи. Однако в православной церкви есть таинства, которые помогают человеку очиститься от грехов, что ведет к исцелению души и тела. Например, исповедь, причастие, соборование. Также есть священники, которые проводят ритуалы изгнания бесов (тех, кто может делать это, мало, и они должны получать на это специальное разрешение от церковного руководства). Иногда практикуется просто отчитка с помощью молитв. Можно заказать молебны о здравии, сорокоусты, в конце концов, просто обращаться за помощью к Христу, Божьей Матери, святым угодникам.

Какие существуют популярные обряды и молитвы «от порчи»?

К сожалению, некоторые люди решают самостоятельно провести обряд избавления от порчи, отыскав его описание в книгах или СМИ, или просто услышав от кого-то. Для этого они часто используют религиозную атрибутику, например, церковные свечи, святую воду, к которым могут добавляться яйцо, соль и другие «ингредиенты». Их использование сопровождается чтением заговоров «от порчи». Очень распространен обряд снятия порчи на воск, в котором фигурируют расплавленный воск от церковных свечей и чтение молитв.

Считается, что от порчи помогают такие молитвы, как «Живые помощи» и «Молитва честному кресту». Третья молитва зависит от вида порчи. Например, порчу на здоровье снимает Молитва к Господу об исцелении. Порчу на семью и семейные отношения — Молитва Митрополита Мануила (Лемешевского), обращенная к Богородице для защиты семьи.

При порче на запой читают молитву Мученику Вонифатию. При порче на женское одиночество — молитву девицы о супружестве. При порче на бесплодие — молитву Святому пророку Захарию и Елизавете.

Почему не стоит «снимать порчу»?

Между тем священнослужители возражают против самого понятия «порча», считая его языческим суеверием. По мнению священников, порчей в народе называют некоторые виды духовных болезней, вызванных воздействием на человека демонов. Но следует помнить, что никто не сможет сделать христианину ничего плохого, если он тверд в своей вере и ведет праведный образ жизни: «верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого» (2 Фес.3:3).

Если что-то в жизни неблагополучно, то следует просить помощи у Бога: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак.4:6-7). Только грехи дают бесам власть над людьми. Поэтому необходимо регулярно исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн. Помогают и молитвы. Так, чтобы сохранить себя и близких от магии, бесов и злых людей, полезно обращаться с молитвой к священномученику Киприану и мученице Иустине. Можно читать и другие молитвы, в том числе и вышеупомянутые. Но ни один священник никогда вам не посоветует что-то делать со свечным воском и читать при этом заклинания.