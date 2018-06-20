«Вы еще под юбку загляните»: Валерия возмущена бестактностью подписчиков

Очередная публикация Валерии в популярной социальной сети наделала немало шума, а виной тому стал педикюр артистки. Некоторым комментаторам показалось, что ее ногти на ногах недостаточно ухоженны, однако звезда сумела дать отпор невоспитанным людям.

Известно, что все фотографии звезд рассматриваются их поклонниками и ненавистниками с особым пристрастием. Кажется, что некоторые пользователи соцсетей специально ищут, к чему бы придраться. Певица Валерия — не исключение, ее снимки тоже изучают практически с лупой, чтобы потом радостно найти изъян и указать на него. На днях 50-летняя певица выложила фото с младшим сыном Арсением, пояснив, что проводила вечер в кругу семьи. На Валерии была надета плиссированная юбка серебристого цвета, жемчужный топ и черный жакет с вставками в виде чешуи металлического оттенка. Образ дополняли босоножки в серебряном цвете. Особенно придирчивые подписчики артистки решили, что у нее нет педикюра, хотя на фото крайне сложно разглядеть пальцы ног Валерии. Однако нашлись и защитники певицы, пристыдившие бестактных комментаторов.

«Валерия, почему педикюр не делаете? Уже не раз замечаю» «Вид замученный и юбка помятая» «Для многих педикюр — это ярко накрашенные ногти, которые должны быть видны издалека» «Вы еще под юбку загляните» «Как неприлично задавать такие вопросы певице, заглядывать во все места»

Сама Валерия тоже не промолчала и деликатно дала понять, что подписчики ошибаются насчет ее педикюра. «Вывод сделан на основе обрезанного кадра? Пытливая мысль подписчика может привести к такому выводу», — ответила возмущенная певица. Отметим, что Валерии часто приходится отбиваться от многочисленных насмешек в адрес своей внешности. И если к ее фигуре, которая идеальна, придраться сложно, то наряды, в которых певица появляется на публике, вызывают массу вопросов и забавных ассоциаций. Так, недавно образ Валерии на одном из светских мероприятий сравнили с колорадским жуком.