Жизель Бундхен вынуждена извиняться за превратно истолкованный комментарий об Instagram-моделях

Наступившая эпоха #MeToo требует от звезд быть осторожнее в своих высказываниях, поскольку с критикой могут обрушиться на кого угодно и по какому угодно поводу — никто не застрахован. Вот и Жизель Бундхен выяснила это на собственном опыте после того, как нечаянно противопоставила себя моделям нового поколения, так называемым Instagram-моделям — в итоге Жизель за превратно истолкованный комментарий пришлось публично извиняться.

Все началось с того, что Vogue опубликовал интервью с Бундхен, в котором в числе прочего она решила прокомментировать свою карьеру модели:

«Я — не модель», рассуждает Жизель. «Модель — это работа, которую я выполняю, это моя карьера. Она позволила мне увидеть мир, она была высокооплачиваемой. Но она никогда не определяла меня как личность».

Затем Бундхен спросили о соцсетях, на что Жизель призналась, что даже аккаунт в Instagram для нее завела сестра — а если бы у Бундхен был выбор, пользоваться соцсетями она бы не стала. Если же Жизель пришлось начинать бы с нуля прямо сейчас, супермодель считает, что успеха она бы не добилась — потому что стать Instagram-моделью не смогла бы.

«Должна признать честно — это не мое поколение. Я старше, мудрее. Если бы я вынуждена была продвигать себя так, как делают это девушки-модели сегодня — забудьте, я не стала бы этого делать».

Вот комментарий Жизель в оригинале:

It’s not my generation — I have to be honest about that. I’m older, wiser. If I had to promote myself in the way girls modeling now have to do, forget it. I wouldn’t do it.

Многие усмотрели в словах Жизель намек на то, что супермодель считает себя слишком взрослой и слишком умной, чтобы «продавать» себя в Instagram — и, конечно, взбеленились. Бундхен, пусть в соцсетях и не слишком разбирается, оказалась достаточно умной, чтобы оперативно выпустить публичное извинение:

Мне жаль, что мои слова были неправильно поняты. Я лишь хотела сказать, что я — из «старого» поколения и в новых технологиях разбираюсь не так хорошо. Я восхищаюсь тем, как новые поколения справляются с дополнительным давлением со стороны соцсетей. Разумеется, я не считаю себя мудрее кого-либо и верю, что все мы учимся чему-то новому всю жизнь.

попкорнnews