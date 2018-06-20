7 основных признаков, указывающих на ваше благородное происхождение

Многие дамы мечтают стать той самой настоящей леди, которой оборачиваются вслед мужчины и завидуют другие женщины. Кому-то для этого и не нужно прикладывать усилий, ведь благородство у них в крови, поэтому они чувствуют себя уверенно и легко добиваются высоких целей в жизни. А вот другим, напротив, не удается стать идеальной женщиной и найти достойного избранника. Мы составили список основных признаков, которые необходимо в себе развивать, чтобы составить конкуренцию благородным особам.

Грамотная речь

Это, пожалуй, основное, что выдает образованность и благородство. Ведь как бы вы ни старались выглядеть стильно и современно, но стоит вам произнести лишь фразу и окружающим сразу все станет понятно. Ведь, например, дама из высшего общества никогда не станет употреблять нецензурные выражения, слова с яркой экспрессивной окраской, никогда не станет повышать голос или говорить плохо о каком-либо человеке за его спиной. Напротив, она будет мила и обходительна со всеми, включая тех людей, которые могут быть ей неприятны.

Хорошие манеры

Забудьте про активное жестикулирование, громкое выражение своих эмоций или демонстрацию своего пренебрежительного отношения к окружающим. Кроме того, настоящая леди должна уметь проявлять великодушие и принимать на себя миссию благородного всепрощения. Хорошие манеры и умение прощать — вот залог того, что люди начнут видеть в вас благородную даму и относиться соответствующим образом.

Грациозность и элегантность

Безусловно, благородная женщина не посвящает все 365 дней в году только лишь занятиям спортом, но при этом она старается держать себя в форме и вести активный образ жизни. Она чувствует свое тело, отличается грациозностью и плавными движениями. «Как слон в посудной лавке» — это точно не про таких дам.

Безупречное чувство стиля

Знание основ дресс-кода и умение составлять женственный элегантный образ — вот, что вам нужно, если вы хотите стать «Мисс совершенство». Никаких вызывающих мини или глубоких декольте — все это обесценивает вас в глазах окружающих и красноречиво говорит о ваших жизненных приоритетах.

Королевская осанка

Действительно, сложно найти женщину из высшего общества, которая не знала бы, что прямая спина и красивая походка — олицетворение элегантной дамы, которая знает себе цену. Поэтому по одному лишь взгляду можно понять, кто перед вами — благородная особа или женщина, которой приходится много и тяжело работать, а также самостоятельно справляться с неприятностями и решать все житейские вопросы.

Умение найти общий язык с окружающими

Умение поддержать любую беседу и расположить к себе любого человека дорогого стоит. Благородная дама не обращает внимания на классы и сословия, а также не старается продемонстрировать свое превосходство и социальное положение. Ей даже в голову не придет хвастаться своими познаниями, высоким положением или красным дипломом престижного университета. Она с одинаковой вежливостью будет общаться как с тем, кто выше ее по рангу, так и со своими подчиненными. И никогда не станет переходить на личности или ставить человека в неловкое положение.

Уважение «личного пространства»

Такие женщины, безусловно, стараются держать дистанцию, но вместе с тем они с уважением и пониманием относятся к чужой «зоне неприкосновенности». Они стараются избегать двусмысленных ситуаций и не станут задавать неприличных вопросов и уж точно не подумает вешаться на шею знакомым мужчинам или приставать к тому, кого видит впервые.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock