Какой церковный праздник отмечают 20 июня

Церковный календарь переполнен важными датами и разными событиями, и 20 июня 2018 года в этом плане не исключение. Поэтому стоит немного больше узнать о том, какой сегодня церковный праздник.

День памяти мученика Феодота Анкирского

Феодот Анкирский жил во времена римского императора Диоклетиана. В этот период началось гонение на церковь, а одним из первых приказов жестокого правителя Феотекна — обязательно проводить специальный обряд и давать жертвы идолам.

Если кто-то отказывался принимать участие в этом действии, то его ожидала верная смерть. Были среди граждан и те, кто решил воспользоваться ситуаций и выдавать христиан властям, чтобы после казни завладеть их имуществом.

yandex_ad_1 Что же до Феодота, то он заправлял гостиницей в Анкире и прославлял христианскую веру. Его слова и речи влияли на людей и меняли их жизни — сложно представить, сколько язычников и иудеев после встречи с ним решили покреститься и жить по Заповедям Божьим.

Со временем Федот был избран самим Богом и получил в дар умение исцелять болезни. Люди хоть и не говорили об этом в слух, но всегда знали, что к нему можно обратиться, даже когда в жизни наступают худшие времена. Святой никому не отказывал, если видел в человеке добро и желание служить Господу.

Во времена гонений и голода, Феодот Анкирский предлагал людям жилье, делился последним кусочком хлеба, а также помогал скрыться от преследователей.

Помимо этого, избранник Божий взял на себя миссию снабжать разоренные храмы всем необходимым, чтобы богослужения и молитвы продолжали звучать и давать новую надежду на спасение.

Феодот один из немногих наведывался к христианам, которые попали в темницу, и старался приободрить их мудрыми словами и наставлениями. Ведь было очень важно пройти все испытания до самого конца.

Праведник не знал, что такое страх, когда речь заходила о благородных и нужных поступках. Кажется, сам Бог шептал ему на ухо, что нужно сделать и куда для этого пойти. Возможно, именно поэтому ему удалось похоронить так много тел мучеников, которые были брошены на съедение диким зверям.

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Летописи гласят, что Феодот не раз выкупал тела у римских воинов, которые были приставлены для охраны. А однажды мужчина вытащил из моря тела семи мучениц, которые, скорее всего, были погружены под воду после публичной казни.

Но не только из-за этого 20 июня 2018 года чтят память и проводят службу во имя Феодота Анкирского.

Когда в городе были уничтожены все храмы, владелец гостиницы стал проводить у себя тайные богослужения. В один из таких дней, Феодот отозвал в сторону священника и указал на место, где желал бы быть похороненным. Он понимал, что за любовь к Господу придется заплатить самую большую цену.

yandex_ad_2 Как окончил жизнь верный христианин

Правитель Феотекн скоро узнал о похищении и захоронении тел святых дев, которых кто-то смог достать из воды. Он был настолько разъярен, что приказал схватить любого христианина, который только покажется на пути.

Среди плененных оказался Полихроний, который слишком боялся за свою жизнь и поэтому решился указать на Феодота, который не позволял издеваться над мучениками даже после смерти.

Праведника нашли и представили перед судом. Несколько дней его пытали и придавали унижениям. Но Господь не дал его телу умереть или сломить дух Феодота Анкирского. И даже большая награда не смогла убедить отказаться праведника от своей веры.

Был отдан приказ отсечь голову непокорному. После этого воины хотели сжечь тело, но из-за бури, которая поднялась из неоткуда, жестокий план осуществить не удалось.

В 303 году тело Феодота было похоронено. А позднее на том месте был построен храм, который напоминал людям о совершенном подвиге верующего человека.

20 июня 2018 года — в этот день нет особых традиций, которые повторяются каждый год в обычных семьях. Но каждый должен знать, какой сегодня церковный праздник, чтобы почтить память Феодота Анкирского и всех тех, кто посвятил свою жизнь служению Господу.