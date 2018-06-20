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Алена Водонаева о пенсионной реформе: горько за тех, кому неоткуда ждать помощи
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Алена Водонаева о пенсионной реформе: горько за тех, кому неоткуда ждать помощи 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
Повышение пенсионного возраста в России многим не понравилось. Некоторые звезды шоу-бизнеса также не скрывают своего негодования по поводу реформы. Алена Водонаева раскритиковала ее, отметив, что не все смогут дождаться помощи государства и не смогут достойно жить на старости лет.
Бывшая участница скандального шоу «Дом-2 Алена Водонаева может не беспокоиться о куске хлеба в преклонном возрасте. Она дама обеспеченная и заработала на телевидении и рекламе солидные средства. Женщина не скрывает, что переживает за тех людей, которые не смогут позаботиться о себе сами, а с повышением пенсионного возраста у многих не будет возможности обеспечить себя даже самым необходимым. Напомним, решено повысить возможность выхода на пенсию до 63 лет для женщин (вместо 55 нынешних) и до 65 лет для мужчин (ранее — 60). Многие знаменитости и обыватели уверены, что это очень большая проблема, поскольку в зрелом возрасте увеличивается вероятность увольнения и людям сложно будет найти себе новую работу. Алена Водонаева оценила пенсионную реформу: „Лежу в темноте и, осознавая весь ужас происходящего, не могу уснуть. Почему-то вдруг детство вспомнила. Прабабушку Валю самую добрую. Дедушек, бабушек всех вспомнила. Стареньких моих. Вечно нам, мелким, что-то с пенсии купить пытались. Гостинца. Так они это называли. Лежу реву“.
Телезвезда отметила, что сейчас у нее осталась только бабушка по маминой линии и она заботится о родных, поскольку семья для нее — это святое. Водонаева подчеркнула, что пока она жива, близкие люди не будут ни в чем нуждаться, живя в безопасности и достатке. Но ей плохо из-за осознания того, что не всем старикам так повезло и много тех, кому некому помочь: „Горько за тех, кому неоткуда ждать помощи. Жизнь прошла на работе. Здоровье осталось там же. Дети не помогают. Конец. И от беспомощности своей еще паршивей. Какой-то бред! Я просто хочу, чтоб вы тоже полежали и подумали о том, что вчера произошло“. Она опубликовала таблицу средней продолжительности жизни в разных регионах РФ, чтобы подписчики поняли масштаб „бедствия“.
Алену возмущает, что мало кто из коллег выразил свое мнение относительно происходящих событий в стране, предпочитая замалчивать проблему, которая их не коснется. Она подчеркнула, что не уважает таких „светлых человечков“, которые стараются выглядеть хорошими в глазах общественности. Часть подписчиков понимает, о чем вещает Водонаева: „На пенсию копим себе сами, в основном люди и не ждут этого мизера“. „Как я вас понимаю, потому я и живу уже пять лет в Германии, не хочу возвращаться обратно“. „У каждого свой выбор, нечего жаловаться“. „Ой, я надеюсь, что к старости накоплю капитал себе, чтобы не нуждаться в мизерной пенсии“. „Какая вы молодец, что размещаете такие записи. Спасибо вам, что вы не молчите, как большинство звезд“. „Что поделать, денег нет, копите, как говорится, сами“.
А недавно Алена Водонаева возмущалась полнотой стюардессы. Не секрет, что 35-летняя красавица не любит людей с лишним весом, считая, что они приносят много неудобств окружающим.
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