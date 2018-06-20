Не щадя живота своего: чем уфимцы рискуют отравиться летом?

Синоптики обнадеживают, что скоро в Башкирию — наконец-то! — придет жара. А значит, там и тут горожан будут поджидать бочки с разливным квасом и лимонадом, зазывать мороженщики, по паркам и пляжам с криками «Пирожки, хот-доги, трубочки…» пойдут лоточники. Да и сезон ягод уже подоспел: почти на каждом переходе можно купить кулек земляники или краснодарской черешни.

Однако к привычным забегаловкам следует отнестись с пристальным вниманием: чем выше градус Цельсия, тем быстрее портятся продукты. Как обезопасить себя от отравления, выяснил корреспондент Ufa1.

Опрятность продавца — залог здоровья

На смену тяжелым «зимним» майонезным салатикам и пирожным с кремом летние овощные нарезки и свежие фрукты с морсами приходят неспроста: во-первых, жирную пищу в жару не особо и хочется, а во-вторых, именно в таких продуктах быстрей размножаются бактерии. Приготовленный в пекло суп может скиснуть уже к вечеру того же дня, а сваренные вкрутую яйца испортятся буквально за несколько часов. Что уж говорить о тортах, пирожных с заварным кремом, маффинах и эклерах!

— В шаурме может повстречаться сальмонелла, в говяжьем мясе — гельминты, но если всё прошло сертификацию ветеринара и соблюдены все условия хранения, проблем быть не должно. Все-таки чаще всего заражение происходит из-за немытых рук — отметила врач-инфекционист Роза Гумерова.

Совет эксперта: обращайте внимание на опрятность продавца и не забывайте про собственную гигиену.

Лучший квас — тот, который свежий

Мы уже и позабыли то время, когда в ларьках продавался настоящий ядреный квас, срок хранения которого в среднем составляет пару суток. Ему на смену пришел более рафинированный, сладкий, с большим содержанием консервантов и кислот. Зато хранится дольше. Но и в этом случае у продавца кваса должны быть личная медкнижка, опрятная одежда и бейдж с именем и фамилией. Кроме всего прочего, на стационарной точке должны быть размещены информация о наименовании организации, ее адрес, ФИО продавца, телефоны контролирующих инстанций; сопровождать реализуемую продукцию должны соответствующие документы.

— Лучший квас — тот, что изготовлен по традиционной технологии, из кег он или из цистерны — большой разницы нет. Самое главное, чтобы сроки реализации были соблюдены. Если вы не уверены в качестве, спрашивайте у продавца удостоверение качества на эту партию от изготовителя. Там должна быть указана дата изготовления и срок годности, — говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анастасия Кучимова.

«Сезон арбузов ждем с содроганием»

Однако вы удивитесь, когда узнаете, что чаще всего уфимцы попадают в инфекционку в сезон арбузов и дынь. Работники инфекционной больницы № 4 ждут эту горячую пору с содроганием.

— Никогда не приобретайте надрезанные арбузы и дыни, ведь при использовании грязного ножа в мякоть попадает большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных, — предостерегает Роспотребнадзор РБ. — При высокой температуре, влажности и содержании сахаров они очень быстро размножаются.

Симптомы, которые нельзя пропустить

Но что делать, если при соблюдении всех элементарных правил сложилось впечатление, что вас «отравили»? Буквально на днях в соцсети появилась красноречивая жалоба уфимки Екатерины Сорокиной

— Есть у меня грешок — люблю шаурму, как и мой брат, а ещё его друг. Именно таким составом мы взяли еду в торговом центре. С нами был ещё ребенок, но ему я такую еду не даю. И это в тот злополучный вечер сыграло немалую роль. Мы отравились, — расписала проблему девушка. — Естественно я подошла к этому продавцу и высказала всё, что думаю о его шаурме, и пригрозила обратиться куда надо. Естественно он утверждал, что у него всё идеально.

Проморгать признаки отравления вряд ли получится.

— Проявиться отравление может и через 30 минут, и через несколько часов, а то и спустя сутки (при некоторых заболеваниях). Симптомы почти всегда одинаковые: слабость, повышенная температура, тошнота, рвота, боли в животе. Это может быть любой микроб: протей, стафилококк, сальмонелла… На глаз не определить, поэтому в любом случае необходимо обратиться в больницу и сдать анализы, чтобы врач назначил необходимое лечение, — советует Роза Зуфаровна. — Ведь не известно, как дальше будет развиваться заболевание. Микроб в кишечнике может продолжать жить дальше, представляя опасность для окружающих. К тому же устойчивого иммунитета у человека не вырабатывается, и через пару недель он может снова заболеть.

Кого и как привлечь к ответу?

— Сразу же необходимо обратиться к врачам, которые зафиксируют отравление. С ваших слов сделают запись: что и где вы ели. Затем человек может либо сам обратиться с заявлением в Роспотребнадзор, либо попросить своих родственников. Специалисты ведомства проведут выездную проверку заведения для выявления нарушений (идеальные закусочные встречаются редко). И потом можете обратиться с претензиями в организацию или сразу в суд. Доказать отравление можно, для этого используются показания свидетелей и чеки.

«Не налегайте на мясо — дайте организму отдохнуть»

— Продукты животного происхождения дают нагрузку на почки. Летом, пока есть такая возможность, нужно дать организму отдохнуть, побольше есть овощей, фруктов, — советует диетолог Фирюза Сафиуллина. — Конечно, полностью исключать из рациона белковую пищу тоже не стоит. А вот квашеную капусту, соленые огурцы или помидоры лучше оставить до зимы: содержащийся в соленьях натрий вкупе с большим потреблением воды чреват отечностью. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.