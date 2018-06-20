На заметку: 10 привычек харизматичных людей

Физическую привлекательность мы часто не можем поменять кардинально — приходится обходиться тем, что дано от природы. А вот харизматичность — и умение этим качеством пользоваться — можно развить, если использовать несколько довольно простых приемов. Психологи утверждают, что стать куда более легким в общении человеком не так уж и сложно: на формирование новых привычек уходит примерно месяц. После этого вы заметите, что люди относятся к вам совершенно по-другому: быстрее идут на контакт и охотнее взаимодействуют.

Не бойтесь быть несовершенными

Однажды было проведено довольно забавное исследование: две актрисы готовили коктейль в торговом центре, чтобы продать блендер зрителям. Первая провела безупречную презентацию, вторая же якобы случайно забыла плотно закрыть крышку блендера и ее забрызгало содержимым чашки.

“Неуклюжая” актриса однозначно была воспринята более симпатичной — она продала чуть ли не в два раза больше блендеров. Из этого можно сделать вывод, что любые несовершенства, которые выглядят искренними, вызывают у людей симпатию и сочувствие.

Людьми, у которых нет недостатков — хотя бы внешне, — восхищаются, их могут даже боготворить. Но близкого контакта с ними, как правило, стараются избегать, поэтому лучше всего просто оставаться самими собой, не боясь быть неуклюжими и даже смешными.

Меньше говорите, больше слушайте

Единственная тема для беседы, которую охотно поддержит любой из нас, — это мы сами. О себе и своих проблемах или радостях большинство людей способны говорить часами. Зато те, кто готов внимательно и сочувственно слушать, слывут очень привлекательными людьми.

Если использовать это качество человеческой натуры и научиться активно слушать, можно очень быстро заводить нужные контакты. Для этого достаточно действительно искренне проявлять интерес к тому, что рассказывает собеседник, выражать это мимически и задавать уточняющие вопросы.

Не сплетничайте

Говорить о человеке неприятные вещи за его спиной нельзя. Не только потому, что информация довольно часто оказывается как минимум искаженной и кто-то может серьезно пострадать от подобных разговоров. Но еще и потому, что злословящий человек подсознательно кажется собеседнику ровно настолько же неприятным, как и та информация, которую он транслирует. Если вы не желаете считаться злым или глупым — не стоит пересказывать другим подобных сплетен.

В обратную сторону, кстати, это работает ровно так же: стоит выбрать любого из своего окружения, кем вы можете искренне восхищаться или хвалить за что-то, и очень скоро вы будете казаться милым и душевным человеком. А может быть, обзаведясь такой полезной привычкой говорить только хорошее, действительно улучшите свой характер.

Используйте жестикуляцию

Профессиональные ораторы и актеры, психологи и учителя отлично знают, что жестикуляция доносит невербальную информацию о нас, — и умело пользуются этим. Подсознательно люди считывают все то, что остается за словами: если вы изучите язык жестов, вам будет гораздо проще добиться желаемого от любого собеседника. Когда вы начнете подкреплять свои слова искусным использованием жестов, вы будете поражены, насколько проще вам стало разговаривать даже с самыми неохотно идущими на контакт людьми.

Устанавливайте зрительный контакт

Связь выстраивается гораздо лучше, если вы открыто и прямо смотрите собеседнику в глаза. Для ровного течения беседы лучше всего не отвлекаться на прохожих или сообщения в телефоне, вы быстрее добьетесь расположения человека, если одновременно с прямым взглядом будете порой кивать головой в случае согласия и вообще позволите себе проявление живых, настоящих эмоций.

Улыбайтесь

Звучит банально, но многие из нас настолько замкнуты в собственных проблемах и переживаниях, что искренняя улыбка способна сотворить настоящие чудеса. Улыбайтесь почаще — даже совсем незнакомым людям. Возможно, кто-то сочтет вас чудаком, но большинство запомнят как доброго, отзывчивого и веселого человека, с которым приятно иметь дело или даже просто встречаться на улице. Привычка улыбаться тоже формируется довольно быстро — более того, у такого человека действительно улучшается настроение, если улыбаться без всякого повода.

Не стесняйтесь просить о помощи

Окружающие — не телепаты, порой им и в голову не приходит, что вам нужна помощь. Совершенно не важно, что это — тяжелая дверь или неподъемная сумка, больная спина и необходимость посидеть на кресле во время поездки или помощь с ребенком. Если вы не справляетесь с чем угодно самостоятельно, просто улыбнитесь и попросите, чтобы вам помогли.

Скорее всего, вы будете удивлены тем, что большинство людей очень охотно выполнят вашу просьбу: люди очень любят проявлять великодушие и сострадание, это возвышает их в их же глазах.

Не злоупотребляйте вниманием

Порой разговор очень сложно завершить: вроде бы все уже сказано и нужно идти дальше по своим делам, а собеседник все говорит и говорит, и прервать его вроде бы неудобно, и оставаться сидеть дальше становится невыносимым. Постарайтесь проявлять эмпатию к другим людям — и при первых признаках нетерпения лучше всего вежливо закруглиться с разговорами и распрощаться. Вы сэкономите свое и чужое время и покажетесь привлекательным человеком, с которым захочется общаться снова. Отлично помогает и уточнить сразу, сколько времени ваш визави намерен потратить на встречу, — и постараться не превышать озвученного лимита.

Называйте человека по имени

Тоже звучит довольно просто — но многие люди этим правилом пренебрегают. Постарайтесь обращаться к собеседнику именно так, как он вам представился: даже если пятилетний малыш гордо сообщил, что его зовут Иваном Петровичем, не стоит спешить с «Ванечкой». Не нарушайте личных границ. Если вы не расслышали имени с первого раза, лучше переспросить, чем обращаться к собеседнику другими способами.

Не поднимайте неприятных тем Существует список тем, которые в приличном обществе считаются табуированными: политика, здоровье, проблемы в личной жизни. Не стоит утомлять собеседника вопросами, которые могут оказаться для него болезненными или острыми. Если вы встречаетесь с незнакомым человеком, можно специально подыскать несколько нейтральных или положительно окрашенных тем, которые помогут поддержать беседу.