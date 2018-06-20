Красноярец попросил помочь байкеров сделать предложение своей девушке. Видео

Жители Красноярска накануне могли стать свидетелями того, как молодой человек делает предложение своей девушке в окружении ревущих моторов. Происходило все на городской набережной, торжественный момент попал на камеру смартфона. Один из байкеров поделился кадрами с корреспондентом «360».

Как рассказал президент мотоклуба «Дикие Сибиряки» Александр Шестаков , парень к ним подошел случайно и просто попросил помочь. «Попросил поддержать, сделать поэффектнее. Сам на мандраже весь был», — говорит байкер.

Мотобратия решила помочь заметно волнующемуся молодому человеку в такой ответственный момент. Девушка в итоге осталась под впечатлением и ответила согласием.