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Красноярец попросил помочь байкеров сделать предложение своей девушке. Видео
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Красноярец попросил помочь байкеров сделать предложение своей девушке. Видео 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители Красноярска накануне могли стать свидетелями того, как молодой человек делает предложение своей девушке в окружении ревущих моторов. Происходило все на городской набережной, торжественный момент попал на камеру смартфона. Один из байкеров поделился кадрами с корреспондентом «360».
Как рассказал президент мотоклуба «Дикие Сибиряки» Александр Шестаков, парень к ним подошел случайно и просто попросил помочь. «Попросил поддержать, сделать поэффектнее. Сам на мандраже весь был», — говорит байкер.
Мотобратия решила помочь заметно волнующемуся молодому человеку в такой ответственный момент. Девушка в итоге осталась под впечатлением и ответила согласием.
Девушка в Красноярске не сдержала эмоций, увидев на улице ведущую «Орла и Решки» Жанну Бадоеву. Пытаясь снять ее со спины на смартфон, девушка сама стала героиней видеоролика.
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