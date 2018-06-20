Какие грибы растут в Новосибирской области. Топ самых популярных

Очень скоро на лесные тропы выйдут тихие охотники с лукошками: любителей собирать грибы в Новосибирской области ничуть не меньше, чем в других. Тем более, что белый гриб уже пошел. Правда, не все из нас легко могут отличить съедобный гриб от ядовитого и найти заветную полянку, с которой можно собрать урожай на зависть соседям по инстаграму. Для новичков в лесу — ликбез от корреспондентов « АиФ на Оби»: как выглядят самые популярные и вкусные грибы Новосибирской области, где они растут, и когда их следует собирать.

Подосиновики и подберезовики

Первое и главное правило: если хотите набрать грибов, нужно выходить в лес очень рано утром — часов п шесть-семь. И хорошо, если это утро будет туманным и теплым — верный признак, что грибы уже «повылазили».

Больше всего в Новосибирской области смешанных лесов. А главные обитатели этих лесов — обабки. Другое название обабков — подосиновики и подберезовики. Найти их можно среди берез и осин — чаще всего они растут в молодом подлеске. В общих чертах, они очень похожи: и у того и у другого высокие мясистые ножки с черными прожилками. Как правило, у подосиновиков прожилки темнее, а шляпка — ярче: она бывает чаще всего ярко-оранжевого цвета. У подберезовика шляпка светло-кофейного или коричневого цвета. С обратной стороны шляпки плотная «моховая» изнанка: трубчатый слой, в котором вызревают споры.

Когда собирать: с июня по сентябрь.

Как готовить: сварить очень вкусный суп, маринад.

Белый гриб

Этот красавец больше всего ценится среди заядлых грибников. И хорошо, что в Новосибирской области нет никакого недостатка в «белых» грибницах — хотя бы просто потому, что боровик (другое название белого гриба) хорошо растет именно в смешанных лесах. В лесу этот гриб можно найти, как ни странно, в зарослях папоротника. Поэтому, выходя за грибами, подготовьте большую палку — чтобы удобнее раздвигать кусты, и ничего не раздавить по дороге. Растет белый целыми «семьями», так что, если увидели один — внимательней смотрите по сторонам: наверняка рядом «родственники». Еще один маркер — красная шапка мухомора. Часто белые и мухоморы — соседи.

Шляпка белого гриба крепкая, выпуклая, размером около 5 сантиметров в диаметре (бывает даже до 30), светло— или темно-коричневого цвета. Ножка — мясистая, крепкая и всегда белая.

Когда собирать: с конца июня до начала сентября.

Как готовить: замариновать, посолить, отварить, заморозить, засушить.

Маслята

Маслята лучше искать в хвойных лесах под соснами и елями. Растут они под ними, как правило, группами, в хвое. Вот эта самая хвоя и прилипает намертво к бурой скользкой шляпке масленка (потому он так и называется). «Изнанка» шляпки — зеленовато-желтая или оранжевая, трубчатая.

Когда собирать: с июля по конец сентября.

Как готовить: замариновать, обжарить, сварить суп.

Лисичка

Этот гриб обитает обычно на склонах оврагов, с смешанном лесу. Маркер: валежник. Если на земле много перепревших стволов деревьев, скорей всего где-то рядом и лисички. Есть несколько разновидностей семейства лисичковых. Но в новосибирских лесах чаще всего попадаются две из них: лисичка обыкновенная и говорушка оранжевая. Они очень похожи. Но последняя — несъедобна.

Запомните главные отличия говорушки от обыкновенной лисички: более тонкая ножка, яркий, оранжевый цвет и … неприятный запах. Лисичка обыкновенная обычно имеет желтый или нежно-персиковый оттенок, у нее толстая мясистая ножка. И пахнет она смесью сушеных фруктов и орехов. А еще в лисичке не живут черви!

Когда собирать: с начала июня и иногда даже по начало октября.

Как готовить: заморозить, засолить, замариновать.

Груздь

В хвойных и смешанных лесах Новосибирской области — там, где повыше трава, и побольше папортника, — можно найти белые, черные и «сырые» грузди. Сырые грузди у грибников считаются наиболее ценными — потому что вкуснее всего при засолке.

Мясистая ножка, часто «полая», а шляпка груздя похожа на небольшую воронку от взрыва. Причем края этого гриба обязательно загнуты вниз — в отличие от похожих на него поганок. Если шляпка гладкая, перед нами сухой груздь. Если «кружевная», с бахромой — «сырой». Черный груздь чаще всего растет в ельнике и на срезе дает белую «слезу». На изнанке шляпки у груздей — белые пластины. Найти груздь не так-то легко, потому что он обычно прячется близко к земле, под прелой листовой и во мху.

Когда собирать: с середины июля до середины октября (массово с середины августа до конца сентября)

Как готовить: солить, солить и еще раз солить. Перед засолкой грибы вымачивают — не меньше часа, а лучше ночь.

Рыжик и волнушка

Эти два гриба, на первый взгляд, очень похожи друг на друга: полосками, воронковидной формой шляпки и края у них тоже загибаются совершенно одинаково. Только рыжик — рыжий, а волнушка — бледно-розовая. Еще одно отличие: если рыжик сломать, он выделит ярко-оранжевый сок, а волнушка — белый. Волнушка растет в березняке, а рыжик — в сосняке. А так как они такие яркие и нарядные, то собирать их — одно удовольствие.

Когда собирать: с июля по октябрь.

Как готовить: рыжики и волнушки солят и жарят. Правда, перед приготовлением и те, и другие лучше несколько часов вымачивать.

Сыроежки

Пластинчатые грибы, чаще всего с белой хрупкой толстой ножкой и ярко-розовой шляпкой. Шляпка сыроежки, кстати, в зависимости от возраста может напоминать вогнутое полушарие, которое как бы «раскрывается» и становится плоским, может достигать 15 см в диаметре. Цвет бывает как зеленовато-бурым (у съедобных) до ярко-красных оттенков (у ядовитых). Встречается сыроежка в абсолютно всех лесах. Этот гриб можно спутать с очень ядовитым — бледной поганкой (шляпка поганки может быть оливковой, сероватой или зеленоватой, так что, если вы сомневаетесь — лучше все же оставить гриб в лесу).

Когда собирать: с июня по сентябрь.

Как готовить: сварить, пожарить, потушить.

Опята

Растут опята на валежнике, чаще всего в оврагах. Это условно-съедобные грибы. Но летние, осенние и зимние опята можно употреблять в пищу. Как отличить съедобный опенок от ложного? По пленочному кольцу на ножке под шляпкой. А еще у съедобного опенка окрас светло-коричневый, не яркий. А шляпка покрыта «чешуйками». А ложный — манит грибника желтой или ярко-оранжевой шляпкой.

Когда собирать: август-сентябрь.

Как готовить: мариновать, сделать «икру», посушить.