С какими людьми лучше не садиться рядом в самолёте

Полеты являются стрессовым фактором для множества людей. Аэрофобия — боязнь летать на самолетах — довольно распространенное явление среди тех, кто по воле обстоятельств вынужден путешествовать на большие расстояния. Если к тому же «повезло» оказаться в соседнем кресле с неприятным человеком, стресс от полета усиливается в несколько раз. Существует несколько категорий пассажиров, с которыми лучше не сидеть рядом во время полета.

Неряхи

Человеку аккуратному и даже скрупулезному бывает очень трудно пережить вынужденное соседство с неряхой. Крошки и обертки от еды, усыпающие одежду соседа и все пространство вокруг него, разбросанные на спинках кресел вещи — все это будет раздражать со страшной силой.

Снобы

Некоторые люди при покупке билета на самолет тут же становятся уверены, что теперь они причислены к «привилегированной касте небожителей». Такое явление встречается как среди пассажиров бизнес-класса, так и среди тех, кто путешествует «экономом». Заняв свое место в салоне, эти граждане тут же начинают повышать самооценку путем унижения окружающих. Особенно сильно достается стюардессам, но нередко страдают и другие пассажиры.

Невежи

Терпеть человека, который не знаком с элементарными правилами вежливости и не уважает личное пространство окружающих, вдвое тяжелее, если приходится располагаться с ним на соседних креслах. Невежи готовы на любое действо, которое сделает их полет более комфортным: снять ботинки и носки, закинуть ноги на столик для принятия пищи, громко сморкаться, пока другие едят, и пр.

Любители обнажаться

Примеры эксгибиционизма можно встретить не только в темных закоулках городских парков, но и в салонах самолетов. Особенно часто этим грешат «джентльмены», убежденные, что зрелище их подкачанного обнаженного торса — настоящая услада для глаз всех без исключения окружающих. Сидеть рядом с «обнаженцем» неловко и тягостно, ведь элементарные правила приличия никто не отменял даже в самых либеральных странах Европы.

Храпуны

Храпят во сне многие мужчины и женщины. И не всегда тучные или страдающие от заболеваний дыхательной системы. В этом нет их вины. И все же раскатистый храп во время полета очень сильно раздражает не только ближайших соседей храпунов, но и всех, кто в этот момент присутствует в салоне.

Тучные и сильно потеющие люди

Ситуация, когда один человек средней комплекции оказывается зажат с обеих сторон мощными толстяками, давно стала темой для анекдотов и комедийных сюжетов. И все же проблема продолжает существовать. Ее усугубляет повышенная потливость некоторых пассажиров с лишним весом. Пережить путешествие в такой компании бывает очень тяжело. Особенно туго приходится брезгливым и чувствительным к запахам гражданам.

Болтливые экстраверты

Чаще всего этим грешат барышни. Особо общительным особам бывает невмоготу пережить 2 часа полета в «абсолютном молчании» (пара-тройка вежливых фраз, которыми обмениваются со стюардессами и другими пассажирами, не в счет). Экстраверты начинают знакомиться с соседями, предлагать им какую-то помощь, делиться своими впечатлениями, делать разные замечания и постепенно окружать столь навязчивым вниманием, что становится тяжело и неловко.

Озабоченные мамочки

Некоторые женщины бывают настолько поглощены своим материнством, что забывают о том, что вокруг них живут тоже заслуживающие уважения взрослые люди. Эти матери превращают салон самолета в «ясли» для своего чада, умудряясь кормить, поить и воспитывать ребенка на глазах у остальных пассажиров таким образом, что те начинают тихо ненавидеть и саму женщину, и ее малыша.

Какими бы ни были «грехи» неприятных пассажиров, все они сводятся к элементарному отсутствию воспитания и уважения к окружающим. Чтобы и самому не стать таким раздражающим соседом, стоит относиться к полету как к еще одной возможности попрактиковаться в этикете и показать себя с хорошей стороны.