Ещё
Бурятский минобр не поддержал детского омбудсмена в борьбе с безнравственными блокнотами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бурятский минобр не поддержал детского омбудсмена в борьбе с безнравственными блокнотами 

sibnovosti.ru 32 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Уполномоченная по правам ребенка в Республике Бурятия рассказала о результатах борьбы с развлекательной книгой-блокнотом «Уничтожь меня» канадской художницы Кери Смит, которую омбудсмен считает «безнравственной». По словам Татьяны Вежевич, она получила «заключения, разделяющие мнение о том, что подобная печатная продукция наносит вред психическому здоровью детей». Однако мнение омбудсмена относительно книги неожиданно отказались разделить в республиканском министерстве образования.
Минобразования РБ считает, что подобные издания развивают творчество (рисовать, извините, г..но и рвоту, мертвых животных и птиц), внимательность, снимает агрессию (это, наверное, по поводу задания убить человека на странице блокнота) и тд., — написала на своей странице в Facebook Татьяна Вежевич.
По ее словам, чиновники ведомства на этом не остановились и пошли дальше. Они сравнили автора блокнота с педагогами — новаторами и высказали мысль, что с этим блокнотом надо работать под руководством педагогов.
— До чего дожили! В общем, штормило по полной, — посетовала омбудсмен.
Один из участников проведенной экспертизы, представившийся сотрудником «подведомственной министерству организации», в комментариях к посту омбудсмена решил прояснить ситуацию.
— Уважаемая Татьяна Ефимовна сама обратилась в две подведомственных министерству организации с просьбой дать заключение. Обе эти организации пошли ей на встречу и довольно оперативно выполнили работу. К сожалению, одно из заключений не вполне соответствовало «заказу» (хотя и не содержало положительных характеристик на представленную продукцию — иным словом и не назовешь), за что и подверглось порицанию, — пояснил комментатор.
Напомним, книга «Уничтожь меня» Кери Смит переведена и выпущена в России в 2017 году издательством «Эксмо», в интернет-магазине Ozon продается в категории «Анекдоты, шутки, приколы». Автор позиционирует свою книгу, как «уникальный блокнот для творческих людей», развивающий креативность. По мнению Татьяны Вежевич, книга «наносит вред психическому здоровью детей и разрушает нравственные ценности». В частности, омбудсмена возмутили задания блокнота, предлагающие его владельцу «нарисовать что-то отвратительное» и «написать фигню немедленно».
Фото:
sibnovosti.ru: последние новости
Пара орланов из красноярского зоопарка едва не погубила своего птенца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова о любовном треугольнике с Верником1
Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться1
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон15
Как дети заставляют родителей деградировать
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
10:28
Звезды без макияжа: кто хуже
Красота Звёзды
08:47
Опасности, которые ожидают моделей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение