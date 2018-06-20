Бурятский минобр не поддержал детского омбудсмена в борьбе с безнравственными блокнотами

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Бурятия рассказала о результатах борьбы с развлекательной книгой-блокнотом «Уничтожь меня» канадской художницы Кери Смит, которую омбудсмен считает «безнравственной». По словам Татьяны Вежевич, она получила «заключения, разделяющие мнение о том, что подобная печатная продукция наносит вред психическому здоровью детей». Однако мнение омбудсмена относительно книги неожиданно отказались разделить в республиканском министерстве образования.

Минобразования РБ считает, что подобные издания развивают творчество (рисовать, извините, г..но и рвоту, мертвых животных и птиц), внимательность, снимает агрессию (это, наверное, по поводу задания убить человека на странице блокнота) и тд., — написала на своей странице в Facebook Татьяна Вежевич

По ее словам, чиновники ведомства на этом не остановились и пошли дальше. Они сравнили автора блокнота с педагогами — новаторами и высказали мысль, что с этим блокнотом надо работать под руководством педагогов.

— До чего дожили! В общем, штормило по полной, — посетовала омбудсмен.

Один из участников проведенной экспертизы, представившийся сотрудником «подведомственной министерству организации», в комментариях к посту омбудсмена решил прояснить ситуацию.

— Уважаемая Татьяна Ефимовна сама обратилась в две подведомственных министерству организации с просьбой дать заключение. Обе эти организации пошли ей на встречу и довольно оперативно выполнили работу. К сожалению, одно из заключений не вполне соответствовало «заказу» (хотя и не содержало положительных характеристик на представленную продукцию — иным словом и не назовешь), за что и подверглось порицанию, — пояснил комментатор.

Напомним, книга «Уничтожь меня» Кери Смит переведена и выпущена в России в 2017 году издательством «Эксмо», в интернет-магазине Ozon продается в категории «Анекдоты, шутки, приколы». Автор позиционирует свою книгу, как «уникальный блокнот для творческих людей», развивающий креативность. По мнению Татьяны Вежевич, книга «наносит вред психическому здоровью детей и разрушает нравственные ценности». В частности, омбудсмена возмутили задания блокнота, предлагающие его владельцу «нарисовать что-то отвратительное» и «написать фигню немедленно».

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