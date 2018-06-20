Эксперимент британского канала: пять дней в «одиночке» без телефона и интернета. Выдержали не все

Наверное, каждый из нас мечтает отключить на время телефон, не подходить к компьютеру, не отвечать на почту, запереться в комнате и никого не видеть — короче, отдохнуть от всех и от всего. А на деле, если это получится, долго ли мы протянем?

Британский Channel 5 решил провести эксперимент: закрыть нескольких добровольцев в одиночных камерах, лишив их благ цивилизации, к которым мы так привыкли. Оказалось, все намного сложнее, чем думали участники эксперимента.

Источник: The Sun Channel 5 решил снять программу «В одиночке», основанную на антисоциальном эксперименте: телеведущий Джордж Лэм и еще четверо добровольцев должны были провести пять дней в одиночных камерах. В их распоряжении были еда, туалет, кровать и три вещи на выбор, не являющиеся электронными устройствами.

Для нескольких участников задача оказалась непосильной: один решил покинуть эксперимент через четыре часа после его начала. Другой доброволец признал поражение через 24 часа.

28-летняя учащаяся на медсестру Шермейн приняла участие в эксперименте, чтобы доказать себе, что она самодостаточна. Но всего через несколько часов ей стало скучно, а затем она внезапно начала плакать, потому что чувствовала себя невероятно одинокой. Она даже открыла письмо, написанное ее мужем, хотя, согласно эксперименту, она должна была его открыть только через два с половиной дня. «Я в панике, я больше так не могу, я просто хочу вернуться домой», — сказала Шермейн. Девушка нажала на кнопку. Это означало, что она хочет завершить эксперимент. «Мне просто не так сильно нравится компания самой себя, насколько я думала», — сделала вывод Шермейн.

Телеведущему Джорджу тоже пришлось непросто. Он покинул комнату через 24 часа. По его словам, основной проблемой стало то, что он не мог определить, день сейчас или ночь. В какой-то момент он начал кричать на лампы в комнате. «Перспектива сидеть здесь пять дней сведет меня с ума», — сказал Джордж.

36-летняя мать-одиночка Сара решила проверить, насколько она сильна. Она смогла продержаться все пять дней, но не все было гладко: она заметно нервничала, у нее были приступы паники, она дергалась, если ей казалось, что кто-то вошел в комнату, ее даже тошнило на нервной почве. Организаторы всерьез беспокоились о ее здоровье и даже задумались о завершении эксперимента. Но Саре удалось преодолеть свои страхи.

28-летний Ллойд из Йоркшира тоже смог продержаться все пять дней. Он согласился на эксперимент, потому что был зависим от соцсетей и хотел хотя бы ненадолго отложить свой смартфон в сторону. Ему было скучно в комнате, но он справлялся с этим, разговаривая с камерами.

Блогер Люси, которая согласилась на заточение в камере, чтобы «проверить себя на прочность», прошла эксперимент до конца. Ей помогло искусство: с собой она взяла принадлежности для рисования.

Все трое, кто прошел эксперимент до конца, согласились, что это был невероятно тяжелый опыт, но он изменил их жизнь в лучшую сторону.