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Специальный цикл «Батюшки!»: «Если священники говорят глупость — зачем на этом заострять внимание?»
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Специальный цикл «Батюшки!»: «Если священники говорят глупость — зачем на этом заострять внимание?» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Рассказом о 50-летнем отце Андрее Шохиреве из Перми мы продолжаем цикл материалов «Батюшки!». Нашими героями становятся религиозные служители, которые не вписываются в привычный для обывателей образ представителей православной церкви. Андрей почти обо всех событиях своей жизни говорит с юмором и так, будто они произошли сами по себе. Безмятежность батюшки, которая с годами только растёт, одновременно похожа и на чудачество, и на мудрость, когда не тратишь силы и время по пустякам — и другим не советуешь.
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Женский форум
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