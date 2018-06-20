Рассказом о 50-летнем отце Андрее Шохиреве из Перми мы продолжаем цикл материалов «Батюшки!». Нашими героями становятся религиозные служители, которые не вписываются в привычный для обывателей образ представителей православной церкви. Андрей почти обо всех событиях своей жизни говорит с юмором и так, будто они произошли сами по себе. Безмятежность батюшки, которая с годами только растёт, одновременно похожа и на чудачество, и на мудрость, когда не тратишь силы и время по пустякам — и другим не советуешь.