Ещё
Звезда «Американской семейки» из секс-символа превратилась в
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Американской семейки» из секс-символа превратилась в 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Ариэль Уинтер просто не узнать!
20-летняя актриса в популярном сериале играет дочь-отличницу Алекс. Но в жизни ее примерной девочкой назвать очень сложно. Ее откровенные образы неизменно вызывают оторопь у взрослых, зато делают ее кумиром молодежи — не только в Америке, но и по всему миру.
Надеть супер-мини, наполовину обнажающее ягодицы, или деколь те, из которого буквально вываливается грудь, для Уинтер — не проблема. Кстати, ее внешность это позволяет. Худенькой Ариэль никогда нельзя было назвать, но фиугра-«песочные часы» в обтягивающих платьях смотрелась очень привлекательно.
Но на днях папарацци застукали Ариэль в художественной студии, куда она пришла с бойфрендом актером Леви Миденом. И — сюрприз — Уинтер стала выглядеть, как ее персонаж из сериала. Даже комичнее.
Ариэль сейчас…
… И месяц назад
Куда подевались соблазнительные наряды и привлекательные формы? Девушка смотрится настоящей «ботаничкой», к тому же изрядно потолстевшей. Да и отсутствие косметики, и плохая кожа ей очарования не добавляют.
Похоже, ей стоит взять пример со звезд, которые даже обычный поход в магазин за продуктами превращают в настоящий модный выход! Еще ни один фотограф не смог похвастаться снимком застигнутых врасплох Оливии Палермо, Риз Уизерспун, Дианы Крюгер и еще нескольких голливудских знаменитостей. Wday.ru предлагает вдохновиться их примером.
Звезды, которые всегда при параде
Диана Крюгер
Оливия Палермо
София Вергара
Джей Ло  Натали Портман
Актриса Ариэль Уинтер обнажила ягодицы в Instagram
Фильтры и реальность: 12 звезд, которые в жизни выглядят иначе
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Расплывшаяся Блэк Чайна показала себя без фотошопа Вы не поверите, как выглядит «Анжелика» в реальной жизни Селена Гомес недовольна, что Бибер вернулся к бывшей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»1
Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться2
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях
Седокова о любовном треугольнике с Верником5
Сексуальные и ужасные: звезды открыли пляжный сезон15
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
01:00
Сябитова рассказала о сексе в 45
Звёзды
10:27
Язык тела выдаст все, что вы хотите скрыть
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение