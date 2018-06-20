Звезда «Американской семейки» из секс-символа превратилась в

20-летняя актриса в популярном сериале играет дочь-отличницу Алекс. Но в жизни ее примерной девочкой назвать очень сложно. Ее откровенные образы неизменно вызывают оторопь у взрослых, зато делают ее кумиром молодежи — не только в Америке, но и по всему миру.

Надеть супер-мини, наполовину обнажающее ягодицы, или деколь те, из которого буквально вываливается грудь, для Уинтер — не проблема. Кстати, ее внешность это позволяет. Худенькой Ариэль никогда нельзя было назвать, но фиугра-«песочные часы» в обтягивающих платьях смотрелась очень привлекательно.

Но на днях папарацци застукали Ариэль в художественной студии, куда она пришла с бойфрендом актером Леви Миденом. И — сюрприз — Уинтер стала выглядеть, как ее персонаж из сериала. Даже комичнее.

Ариэль сейчас…

… И месяц назад

Куда подевались соблазнительные наряды и привлекательные формы? Девушка смотрится настоящей «ботаничкой», к тому же изрядно потолстевшей. Да и отсутствие косметики, и плохая кожа ей очарования не добавляют.

Похоже, ей стоит взять пример со звезд, которые даже обычный поход в магазин за продуктами превращают в настоящий модный выход! Еще ни один фотограф не смог похвастаться снимком застигнутых врасплох Оливии Палермо, Риз Уизерспун Дианы Крюгер и еще нескольких голливудских знаменитостей. Wday.ru предлагает вдохновиться их примером.

Звезды, которые всегда при параде

Диана Крюгер

Оливия Палермо

Актриса Ариэль Уинтер обнажила ягодицы в Instagram

Фильтры и реальность: 12 звезд, которые в жизни выглядят иначе

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