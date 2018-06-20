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Зря била тату! Блэк Чайна рассталась со своим молодым бойфрендом
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Зря била тату! Блэк Чайна рассталась со своим молодым бойфрендом 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
Скандальная Блэк Чайна (30) закрутила роман с 18-летним Олмайти Джеем в марте. Долгое время ходили слухи о том, что она беременна от своего нового возлюбленного, но подтверждения этому мы так и не дождались. Вместо этого в Сети появилась информация о том, что пара рассталась.
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Говорят, конкретной причины расставания нет. Телезвезда и рэпер уже давно не появлялись на публике вместе, но недавно Блэк набила тату с именем Олмайти. Кажется, зря.
Summer 2018
Публикация от Blac Chyna (@blacchyna)
11 Июн 2018 в 12:32 PDT  Напомним, это были первые отношения Чайны после нелегкого разрыва с Робом Кардашьяном (31), которому она в 2016-м она родила дочь Дрим (1). Роберт тогда обвинил Блэк в изменах и использовании статуса его семьи, а она ответила ему, прислав видео со своим любовником. Звезда даже подавала в суд на семью Кардашьян за публичные унижения.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zrya-bila-tatu-blek-chajna-rasstalas-so-svoim-molodym-bojfrendom/
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