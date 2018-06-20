Шестое чувство. Почему у женщин и мужчин разный подход к решению задач

В том, что женщины обладают более развитой интуицией, я убеждалась неоднократно. Среди моих бизнес-клиентов, была удивительная особа, которая перед коллективным обсуждением важных решений записывала тот вариант, который ей виделся правильным. Срабатывало чутье. И затем убирала свои записи подальше в стол. После того как решение принималось, а ей далеко не всегда удавалось доказать правильность своего предложения коллегам мужчинам, она говорила: «Ну, жизнь покажет, кто был прав». Со временем эффект от решения становился очевидным. Тогда она доставала свои записи и несколько минут чувствовала себя победительницей. Ее версия обычно была верной. Бизнес, правда, страдал, так как коллеги по-прежнему оставались глухи к ее интуиции.

Наличие женской интуиции подтверждает и нейрофизиология. Нобелевские лауреаты Роберт Сперри и Майкл Газзинига в результате исследований с участием нейробольных с «разъединенными» после операции полушариями, заметили, что каждое полушарие у человека отвечает за разные функции. Левое полушарие мозга в большей степени отвечает за интеллектуальные функции: логику, структуру, аналитические, математические способности. А правое полушарие — за чувства, эмоции, образы, фантазии, восприятие лиц, творческий потенциал, интуицию. Правда, есть альтернативные исследования, которые показывают, что разница в работе полушарий не так уже критична и абсолютна. Но она есть. И женщины активнее пользуются правым полушарием (или обоими) в отличие от мужчин, которые точно больше пользуются левым. К тому же у женщин сильнее развита и лимбическая система мозга, ответственная за эмоции, чувственную память, привязанность к окружающим. Впрочем, некоторые исследователи подвергают существование женской интуиции большим сомнениям. Так, английский психолог Ричард Вайзман на основании экспериментов с портретами (участникам эксперимента — мужчинам и женщинам надо было определить искренность улыбки на фотографиях) сделал вывод, что женская интуиция сравнима с мужской. Но в реальной жизни женщины все равно чаще используют свое чутье, а мужчины — логику.

Интуиция напрямую связана с чувственной памятью, помогающей в нужный момент оперативно «извлекать» те элементы прожитого и хранящегося там опыта, которые наиболее «адекватны» актуальной ситуации. Слово «интуиция» произошло от латинского intueri — «пристально вглядываться». И, по сути, означает пристальное вглядывание в самого себя, в тайны своего подсознания, в свой прошлый опыт. Нужное решение, постижение истинного смысла события приходит внезапно и подкрепляется удивительной уверенностью — да, это так и есть. Этот феномен будоражил умы ученых. В XIX веке французский философ Анри Бергсон даже сформировал целое направление — интуитивизм, занимающееся исследованием интуиции: ее природы, значения, проявлений.

«Когда этот новый сотрудник только появился в нашем офисе, я сразу почувствовала, что с ним что-то не так. Вроде хороший профессионал. И ведет себя нормально, и общается любезно. Но меня он настораживал. Выражение лица, взгляд, нервные движения. Я пыталась поделиться своими ощущениями, но меня никто всерьез не слушал. Через месяц он сошел с ума. Вдруг начал выкрикивать угрозы, пытался напасть на подбежавших и испуганных коллег. Тогда все мне и поверили. В общем, моя интуиция отлично работает на людей — я сразу чувствую, с кем надо иметь дело, а от кого лучше держаться подальше». Этой историей поделились другая моя клиентка, сотрудница торговой компании. У нее, действительно, развита так называемая социальная интуиция — чувствительность к людям, их настрою, особенностям. Женщины одарены социальной интуицией чаще, чем мужчины. Они более тонко ощущают социальный контекст, мгновенно понимают, с кем и как надо выстраивать отношения. Руководитель службы безопасности крупной организации рассказывал, что у них работала одаренная сотрудница: не имея специального образования, она моментально вычисляла потенциальных нарушителей, «чуяла» их. И никогда не ошибалась.

Существует и интеллектуальная интуиция — способность «чувствовать» правильные решения, находить творческие подходы. Интеллектуальная интуиция базируется на опыте, профессиональных знаниях, глубоком погружении в тему. И озарение приходит неожиданно, вне работы — на досуге или во сне. Такие примеры известны всем.

Но бывают уникальные случаи работы интуиции. Так, одна знакомая бизнес-леди с небольшой компанией гуляла по вечернему Токио. Японского никто не знал, не учил ранее. Заблудившись, они стали обращаться к уже редким прохожим в поисках англоговорящих помощников. Таких они не встретили, но бизнес-леди вдруг стала понимать японские слова. Наитие, интуиция, чудо — что это такое? Были и свидетели. С тех пор она стала заниматься японским, и этот сложный для европейцев язык ей дается очень легко.

Известный исследователь «шестого чувства» профессор психологии Колумбийского университета Уильям Дагган разделяет интуицию опыта и стратегическую интуицию. Интуиция опыта в основном атрибут профессионалов и мудрецов. Опытный врач интуитивно определяет диагноз больного, порой даже при отсутствии ярких признаков и результатов анализов. Бывалый спортсмен предчувствует тактику противника еще до начала соревнований или игры. Мудрый человек предсказывает развитие житейских событий.

Стратегическая же интуиция проявляется в долгосрочных прогнозах, инновационных идеях, научных открытиях. Причем основанных не на вычислениях и объективных тенденциях, а исключительно на внутренних ощущениях. Но стратегическая интуиция чаще все-таки оказывается уделом мужчин.

Как же развивать интуицию? Существуют разные упражнения. Приведу самые, на мой взгляд, эффективные.

1. «События дня» — упражнение построено на угадывании мелких деталей, из которых соткан наш день. Кого из соседей встретим в подъезде, какая машина оказалась на стоянке рядом с вашей, кто вам позвонит сегодня первым. Перед каждым действием, встречей, событием делаем свой мини-прогноз. И так в течение всего дня.

2. «Интуиция, дай ответ». Для выполнения упражнения надо сесть в тихом месте, расслабиться и сосредоточиться на том вопросе, который вас сейчас волнует. У вас возникнут мысли, образы, переживания. Сосредоточьтесь на них. Через несколько минут концентрации, запишите все, что пришло вам в голову. Свяжите эту информацию с вопросом. Чаще всего «вектор ответа» на заданный вопрос становится очевиден.

3. «Я психолог». Наблюдая за лицами людей в любом публичном пространстве — на совещаниях, в общественном транспорте, постарайтесь понять характер человека, представить его жизнь, особенности, нрав, интересы. Даже если вам не удастся проверить правильность своих догадок, продолжайте изыскания. Ваш вклад в развитие интуиции будет ощутимым.

Кстати, интуиция часто включается тогда, когда мы отвлекаемся от насущных, острых, тревожных тем. Поэтому только полноценная жизнь, разнообразие интересов, переключение видов деятельности, позволяют эффективно использовать этот странный, до конца непознанный, волшебный инструмент.

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