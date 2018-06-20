Водные процедуры: 9 стишков для купания

Хотя первое купание малыша происходит в первый месяц жизни крохи, торопиться не стоит: не планируйте водные процедуры на день выписки из роддома, отложив посещение ванной до тех пор, пока не заживёт пупочная ранка (иммунитет вашего чада должен достаточно окрепнуть, а организм малыша — адаптироваться к новой для него среде). Так что первые дне недели можно обходиться влажными салфетками или ватными тампонами, смоченными водой. Но и когда подойдёт время «погружения», родителям стоит помнить о некоторых нюансах купания.

Как купать ребёнка

Помимо весёлых стишков и потешек, важно соблюдать некоторые моменты непосредственно в самом купании. Итак, разберём составляющие приятного и полезного заплыва.

1. Используйте ванночку для детей

Она понравится не только малышу, но и вам. Благодаря компактным размерам, вы сможете всегда поддерживать её чистоту, а также использовать небольшой объём воды для купания.

2. Кипятите воду

Как минимум — первый месяц, пока иммунитет крохи не окрепнет, чтобы подготовиться к встрече с «обитателями» водопроводной воды (а в ней может быть и сальмонелла, и кишечная палочка, и прочие «вредители»). Эти микроорганизмы погибают при нагревании воды до 80-100 градусов Цельсия, так что, прокипятив воду, вы обезопасите своего малыша.

3. Следите за температурой воды

Лучше всего для купания подходит вода темпуратуры 37 градусов Цельсия. Если кроха будет проявлять признаки недовольства, постепенно в дальнейшем можно снизить её до 36,6 градусов. И ещё — не полагайтесь в определении тёплого баланса на свою интуицию: вместо ладони или локтя используйте термометр.

4. Купите горку или детский гамак

Водные процедуры должны быть одинаково комфортны как для младенца, так и для вас. Незачем проверять собственную выносливость, стоя над ванной, согнувшись в форме вопросительного знака, — используйте горку. Она не только удобна в применении родителям, но и обеспечивает правильное положение крохи в воде.

5. Не увлекайтесь средствами для купания

Хотя купание станет ежедневным ритуалом для ребёнка, масштабные процедуры с мылом, шампунем и прочими продуктами лучше проводить один раз в 7-10 дней. При этом откажитесь от антибактериальных средств, мыла и геля с резким ароматом. Отлично подойдут детские линейки продуктов, разработанные специально для малышей.

6. Ограничьте добавки

Считается, что грудничков полезно, и даже нужно, купать в воде с добавлением марганца или отвара ромашки. Вместе с тем, ряд экспертов рекомендуют отказаться от этих активных добавок, поскольку они сушат нежную кожу малыша. В случае, если у крохи появились опрелости, добавьте в воду отвар череды. Если кожа ребёнка в порядке, используйте обычную воду без «примесей». А чтобы погружения запомнились малышу как приятный и весёлый процесс — дополните купание весёлыми стихами.

Стихи для купания

1. Искупаем ручки, чтоб разогнали тучки, Искупаем ножки, чтоб подошли сапожки. Вымоем животик, личико и ротикМаленькие глазки, чтоб читали сказки.

2. Чтобы принцессами стали все девочки, В ручки возьмем мы красивые леечки. Будем головочки им поливать, Водичкой волосики им вымывать.

Шампуня возьмем ароматный флакон, Подарит нам пенку пушистую он. Мы вспеним и смоем до звездного блескаИ вот уж не девочка ты, а принцесса!

3. Кран, откройся!

Нос, умойся!Мойтесь сразу, Оба глаза!Мойтесь, уши, Мойся, шейка!Шейка, мойсяХорошенько!Мойся, мойся, Обливайся!Грязь, смывайся!Грязь, смывайся!

4. Умывайся наше солнышко, Глазки, носик, ротик, горлышко — Все мы вымоем лучистому, Чтоб светилось лучше чистому!

5. Буль, буль, буль, карасики. Моемся мы в тазике. Рядом лягушата, рыбки и утята.

Вода текучая, Дитя растучее. С гуся вода, с малыша худоба. Водичка вниз, А малыш наш — вверх!6. Кто тут будет куп-куп, По водичке — хлюп-хлюп?В ванну быстро — прыг, прыг, В ванне ножкой — дрыг, дрыг!Будет мыло пениться, И грязь куда-то денется.7. Море-морюшко, Серебряное донышко, Золотой бережок, По волнам гони стружок!Легкое суденышко, Золотое донышко, Серебряное весельцо, Мыщатое деревцо, Зеленые трали. Плыви, суденышко, подале!8. Ах, водичка хороша!Хороша водичка!Искупаем малыша, Чтоб сияло личико!

9. Кто горячей водой умывается,

Называется молодцом.

Кто холодной водой умывается, Называется храбрецом. А кто не умывается –Никак не называется.