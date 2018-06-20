Совет не рожать от «другой расы»: ни капли национализма, только расизм

Тамара Плетнева ( Один из старейших депутатов Госдумы КПРФ ) раскрыла нам глаза на, как бы это сказать, «межвидовые» половые отношения. По мнению парламентария, их быть не должно. Особенно во время, извините, мундиаля.

Собственно, к тому, что секса в этой стране нет, давно пора привыкнуть. Понимаем, что тяжело, что надо как-то размножаться и у кого-то есть потребность исполнять демографические фантазии руководства, но надо. Привыкать.

Итак, уважаемая Тамара Плетнева, дочь депортированных немцев Поволжья, призвала российских женщин не вступать в близкие отношения с иностранцами, приехавшими поглазеть на футболистов ЧМ-2018. Про отношения непосредственно с футболистами г-жа Плетнева не сказала ничего. Равно как и про сексуально-футбольное поведение российских мужчин. Так что они могут дальше не читать. И смело размножаться с кем пожелают.

По мнению главы думского комитета по вопросам семьи, бесконтрольный секс россиянок с иностранцами в период футбольных баталий непременно приведет к повальной безотцовщине. Хочется сказать, насколько мы напуганы, но Роскомнадзор не дремлет. Тем более что самое страшное, по мнению Плетневой, если сексуальный партнер окажется «другой расы». Это будет, как она высказалась, «вовсе». «Мы своих детей должны рожать», — заявила Плетнева. Стесняемся спросить, как исхитриться родить чужих. «Я не националист, — добавила она, — но тем не менее».

Вот тут полностью согласимся. Национализма в заявлениях депутата нет ни капли. Один чистый незамутненный расизм. И немножечко сексизма. Читаем и перечитываем сентенцию г-жи Плетневой и не можем понять, почему женщинам нельзя, а мужчинам можно. Причем ведь во втором случае вся потенциальная безотцовщина отправится прямиком за бугор, а это, согласно генеральной линии партии, плохо. С другой стороны, таким образом за вражеским бугром распространятся гены не слишком предрасположенных к «ногомячу» людей. Возможно, мы просто немного недопоняли всей тонкости стратегии.

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