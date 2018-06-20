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Родинка Ксении Бородиной сама перемещается по ее лицу
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Родинка Ксении Бородиной сама перемещается по ее лицу 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Подписчики в очередной раз обвинили звезду в фотошопе.
Фанаты Ксении, пожалуй, самые бдительные в сети. Все снимки ведущей они изучают как под лупой. То сличат фотографии и заметят, что на одной нос больше, на другой меньше, то упрекнут в коррекции фигуры. На этот раз фолловеры обнаружили несоответствие в Instagram ее мужа Курбана Омарова. Мужчина поделился будничным снимком из ресторана и пожаловался, что миниатюрной супруге подали огромное блюдо, а ему — крохотное.
«Весь юмор в том, что мне принесли бургер размером со спичечный коробок, а Ксюше кусок мяса размером с тарелку. Разве это справедливо? Учитывая, что разница в весе у нас 60 кг или пять Теон», — посмеялся Курбан. Но поклонников на этом фото заинтриговало другое. Они заметили, что отличительная особенность — родинка звезды под глазом живет своей жизнью и мистическим образом перемещается у нее по лицу!
Подписчики бросились сличать снимки Бородиной и забросали Курбана вопросами. Как так, что родинка то под правым, то под левым глазом? Неужели Ксения настолько увлеклась фотошопом, что переставляет родинку туда-сюда?
Возмущению фанатов не было придела. Они буквально разобрали лицо девушки на сантиметры. Нос на фото больше, чем обычно, зубы отбелила, а еще говорит, что не редактирует снимки, — набросились комментаторы. Но более всего озадачила кочующая родинка.
Пока одни злились, что их в очередной раз обманывают, другие пытались их вразумить и донести, что фото можно отразить зеркально, то есть повернуть в специальной программе в другую сторону и тогда правое станет левым. А можно этого даже не делать, просто снять селфи, а затем сделать снимок через обычную заднюю камеру на телефоне, например, снять саму себя в зеркале. В итоге в первом случае мы получим лево и право, которые поменяются местами, а во втором — настоящую картину, как есть на самом деле. Увы, но, даже не смотря на столь логичное объяснение, хейтеры не успокоились. Им приятнее думать, что родинка у Ксюши не настоящая, звезда ее зачем-то рисует и порой забывает под каким глазом та живет…
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