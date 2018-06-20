Второй секретик на пять копеек: использование пластиковой упаковки на даче

Здравствуйте, дорогие Семидачники!

Скорее всего, это совсем и не секретик, уверена, что и вы используете пластиковую тару из-под продуктов и даете ей вторую жизнь. Вот и я использую мягкие пластиковые баночки, флакончики, пузырьки…

Рискну и напишу, что и как я использую у себя на даче.

1. Для маркировки рассады, можно, конечно, купить в магазине ярлычки или пластиковые ложки и ножи, как делают девочки на тестировании АЭЛИТЫ, а можно вырезать разной конфигурации их из пластиковой тары. Название сорта написать перманентным фломастером.

Мини-огородик

Пластиковая тара

Вырезанные ярлычки и водостойкий фломастер

2. Этот секретик мне достался от мамы.

Высаженную рассаду она защищала от медведки оковками. Из бутылки от белизны вырезала две оковки высотой 10-12 см и затем разрезала по высоте. После того как рассада окрепнет и стебель станет толще, во время полива оковки убрала.

Оковки из банки от коктейля

В этом году погибло от медведки один саженец

3. Для хранения собранных семян использую флакончики, пузыречки. Обязательно делаю несколько отверстий шилом. Название сорта пишу водостойким фломастером или приклеиваю стикер.

Флакончики для семян

5. Очень удобно замораживать фрукты или пюре из них в пластиковых ёмкостях. А когда полностью замерзнет, для экономии места в холодильнике, переложить в целлофановый пакет.

Замороженное пюре из клубники, июнь 2018 года

Еще много чего полезного на скорую руку можно сделать, например: совок, веник, плодосъемник…

С уважением, Ирина.