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Как пикировать бугенвиллею?
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Как пикировать бугенвиллею? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Бугенвилия
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как пикировать бугенвиллею? На сколько см обрезать веточки?
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