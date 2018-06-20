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Как пикировать бугенвиллею?
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Как пикировать бугенвиллею?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
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7dach.ru
Бугенвилия
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как пикировать бугенвиллею? На сколько см обрезать веточки?
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