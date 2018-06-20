Пропала 14-летняя школьница

В ночь на 20 июня ушла из дома и до сих пор не подала о себе никаких вестей 14-летняя Анастасия Дерунова из деревни Воробьево Малоярославецкого района. Об этом в группе «Типичный Малоярославец» сообщила старшая сестра девушки. «Дозвониться не можем — телефон выключен у нее. Заявление в полицию подали, но пока информации нет. Если кто знает ее местонахождение, звоните, очень волнуемся и ждем!», — написала она. Не исключено, что девушка может находиться в Малоярославце. Приметы Анастасии Деруновой: рост 175 сантиметров. На ней были черные джинсы, джинсовая куртка с драконом на спине того же цвета, черные кроссовки. Всех, кто располагает информацией о пропавшей школьнице, просят звонить по телефону (910) 9144379.