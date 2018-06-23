«Стала похожа на персик»: жена Уилла Смита сделала интимную пластику

46-летняя Джада Пинкетт-Смит, жена голливудского актера Уилла Смита , похвасталась омоложением. Посещением косметологов и контурной пластикой уже никого не удивить, но актриса представила откровенные сведения о подтяжке… мышц влагалища. Ее откровения не оставили фанатов равнодушными.

В наши дни то, что когда-то считалось постыдным, уже не является таковым. Люди не стесняются обсуждать медицинские проблемы, но особое внимание привлекают звезды шоу-бизнеса, которые любят выносить на публику сокровенное. Жена и мать двоих детей голливудского сердцееда Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит на днях поведала занимательную историю об омоложении своей вагины… на 30 лет! Женщина утверждает, что ей удалось «повернуть время вспять» и она может похвастаться упругими мышцами, как у молодой девушки. По словам Джады, у нее были проблемы с мочевым пузырем и она прошла три процедуры, в результате которых забыла о трудностях с мочеиспусканием, а в качестве бонуса получила «улучшенное» интимное место. Знаменитость не скрывает радости от этого: «Моя йони (санскритский термин, используемый для обозначения влагалища — прим. ред.) стала похожа на красивый персик».

В последнее время Джада Пинкетт-Смит явно хочет, чтобы о ней говорили. Недавно она заявила, что полностью уверена в своем браке, подчеркнув, что никогда не расстанется с мужем, несмотря на слухи и домыслы недоброжелателей. Ее новые заявления обсуждают в сети: «Куда катится этот мир? Зачем рассказывать всему миру об омоложении этого места?» «Лучше бы лицо омолодила, его хоть видно». «Хорошо, что сделала себе интимную пластику, это полезно в ее возрасте».

«Странная женщина, решила попиариться, больше нечем выделиться?» «Вот как не стыдно во всеуслышание заявлять подобное? Я бы со стыда умерла, а она всему миру вещает о личном». «Молодец, пойду себе омоложу». «Она такая харизматичная, понимаю, за что Уилл Смит ее любит».

Для Уилла Смита брак с Джадой — второй, от первого у него есть сын, который остался жить с матерью. С женой они недавно отметили 20-летие семейной жизни и актер не устает называть ее своей королевой.