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Две сибирячки в кокошниках улетели в Болгарию петь частушки на конкурсе красоты
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Две сибирячки в кокошниках улетели в Болгарию петь частушки на конкурсе красоты 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
С 18 по 25 июня в Болгарии проходит Седьмой Международный Фестиваль красоты, талантов и моды Prince&Princess of the world 2018. Представлять Россию отправились 43-летняя Ирина Терещенко — 1-я Вице Miss Sport&Beauty Novosibirsk 2018, и ее 11-летняя дочь Анастасия, победительница в номинации «Юная мисс зрительских симпатий» на конкурсе «Юная российская красавца — Новосибирск 2018». В Болгарию съехались представители 16 стран. Каждый участник должен рассказать о себе на английском и родном языке, предстать в национальном костюме и принять участие в разных творческих заданиях. По словам Дарьи Тимониной, организатора новосибирских конкурсов красоты, в которых мать и дочь заняли призовые места, Ирину и Анастасию пригласили, потому что Ирина — пример современной женщины: мама пятерых детей, собственница бизнеса, преподаватель в университете. А её дочь Анастасия недавно приняла участие в Неделе моды в Москве. Терещенко сейчас находятся в Болгарии, в городе Албене.
«На конкурс нас пригласили в апреле этого года, когда мы с дочерью были на закрытии Fashion Show Вячеслава Зайцева. Настя выступала в качестве модели, представляла одежду одного из дизайнеров. Почему именно нам было выдвинуто это предложение, мы не знаем, просто организаторы подошли и предложили поехать в Болгарию. Может харизма, мы мама и дочка, это интересно», — рассказала Ирина Терещенко НГС. Вчера был первый день мероприятия. Каждый участник представлял свою страну в национальном костюме. Целью было знакомство участников между собой, в Болгарии отмечался День дружбы. К Терещенко подходят сфотографироваться болгары и задают вопросы о Сибири и Новосибирске.
«Все участники очень красивые, мальчиков меньше, чем девочек. Задания есть как и для детей, так и для их мам. Мы вчера пели частушки, жюри нас отметило, я представляла стол, рассказывала про национальные блюда, многие говорили, что стол России был самым лучшим», — поделилась Терещенко.
Впереди еще шесть дней конкурса, каждый день — новое задание. Сегодня участники будут выступать в бальных костюмах. Победителя определят жюри по общему количеству баллов за все конкурсные дни.
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