Как сделать качественный ремонт

Наконец-то у тебя появилось своё жильё. Теперь тебе никто не будет указывать, какие обои нужно поклеить и какую картину повесить. Никто не будет рассказывать о том, что ламинат радиоактивен и он ни в коем случае не будет установлен в доме. Ты волен делать всё что душе угодно и можешь разработать такой дизайн квартиры, какой тебе хочется. Ну а мы расскажем тебе о нескольких вариантах для создания крутого интерьера в твоей квартире.

Коммуникации

Ремонт начинается с монтажа коммуникаций. К подбору материалов и установке коммуникаций следует подходить со всей серьёзностью, так как это не какие-нибудь обои или ламинат, которые можно заменить при любом удобном случае и проблемы с которыми не нанесут вреда твоему имуществу. Последствиями выбора дешёвых материалов как минимум может стать затопление своей квартиры или соседей, и хорошо, если это будет вода, а не канализационное содержимое. А если всё сделать качественно, используя современные материалы, то можно просто забыть про коммуникации: они простоят столько же, сколько и дом. Несмотря на то, что монтаж коммуникаций стал проще, так как теперь везде используется герметичная стыковка, установку лучше доверить специалистам. Даже при высоком качестве монтажа коммуникаций существует риск прорыва труб и затопления квартиры. Чтобы избежать этого, ты можешь установить защиту от протечек «Гидролок». Запорная арматура системы устанавливается в местах, где существует риск появления протечек. После этого запорная арматура подключается к блоку управления и датчику протечки, который при аварийных ситуациях перекрывает воду. Система работает как от сети, так и автономно, причём напряжение составляет всего 5 Вольт, что исключает опасность поражения током. Даже если произойдёт длительное отключение света, система «Гидролок» продолжит защищать твой дом от протечек, работая от четырёх батареек АА. Скорость реакции датчиков очень высокая. При возникновении аварийных ситуаций включится звуковое оповещение и вода будет сразу же перекрыта. Кстати, установив «Гидролок», ты сможешь дистанционно закрывать и открывать подачу воды с помощью обычного выключателя. Заказать систему «Гидролок» можно на сайте компании «Нибко-Юг». Заказать систему «Гидролок» →

В настоящее время все больше потребителей стало обращать внимание на качество отделочных материалов. Для многих становится важным именно сочетание долговечности с экологичностью и оптимальной стоимостью. Делая дорогостоящий ремонт, хочется быть уверенным в безопасности для здоровья. И в то же время хочется, чтобы выбранные отделочные материалы были эстетически привлекательными, дополняли собой интерьер, подчеркивали вкус и индивидуальность их обладателя. Именно поэтому стоит обращать внимание на материалы из натурального дерева, такие как паркетная и массивная доска, а также ламинат зарубежного производства высокого качества, имеющие все необходимые сертификаты соответствия. Для получения честной консультации необходимо обращаться к проверенным поставщикам. В магазине-салоне «Студия паркета» можно найти большой выбор паркета, инженерной и паркетной доски, массива натурального дерева, а также ламината и виниловых покрытий. Особенность работы данного магазина — только официальные поставки высококачественного товара от ведущих производителей Европы, Канады, Азии и России. В ассортименте представлена доска из дуба, ясеня, американского ореха, мербау и прочих экзотических пород древесины. В наличии и под заказ доска для палубной укладки, художественные модули, французская и венгерская ель, состаренный паркет, стеновые панели, а также все сопутствующие материалы для монтажа напольных покрытий. Профессиональные консультанты помогут подобрать покрытие, произвести расчет и составить смету по материалам. Также в магазине можно заказать выезд технолога на объект для составления сметы по монтажным работам и реставрации паркета. Заказать покрытие для пола в «Студии паркета» →

Если ты купил квартиру в старом доме, то там могут быть установлены ещё советские деревянные окна, которые годятся разве что для создания теплицы на даче. В новых домах уже установлены пластиковые окна, но их качество и уж тем более качество фурнитуры оставляют желать лучшего. Нередко такие окна ставятся без уровня, просто чтобы было ровно, и в дальнейшем при эксплуатации нарушается геометрия рамы, из-за чего в один день окно может перестать открываться. И если коммуникации и пол ещё можно монтировать самостоятельно, то установку окон нужно доверить специалистам. Отсутствие опыта в монтаже может привести к тому, что будет нарушена геометрия, появятся сквозняки из-за повсеместных щелей, сырость и плесень. Что касается выбора окон, то тут всё зависит от бюджета. Не рекомендуем брать самые дешёвые окна, несмотря на кажущуюся схожесть в конструкции. Если внешне недорогие и средние по стоимости окна практически не отличаются, то внутри может быть немало отличий. Например, в средних по цене и дорогих окнах присутствует армирование, стекло изготовлено с использованием современных технологий энергосбережения, фурнитура обеспечивает лёгкое открывание и закрывание. Заказать качественные пластиковые окна ты можешь на сайте компании Thermo Glass. Главное отличие пластиковых окон Thermo Glass от других в том, что стекло в окнах является греющим. Такое стекло создаёт внутри помещения оптимальную температуру, что практически исключает теплопотери через окна. Стекло имеет особое покрытие, которое отсекает холод зимой, а летом снижает влияние солнечных лучей, обеспечивая приятную прохладу в доме без сквозняка. Также токопроводящее покрытие стекла может служить датчиком проникновения при подключении к умному дому. Помимо этого, плюсом пластикового окна Thermo Glass является то, что на нём не образуется конденсат. Подогрев стекла препятствует сырости вблизи окна, что исключает образование плесени и грибка на откосах. Окна Thermo Glass могут использоваться как дополнительные источники обогрева или как основные при эксплуатации в южных регионах России, что снизит затраты на отопление. Окна безопасны и потребляют небольшое количество электроэнергии. Установка пластиковых окон Thermo Glass — неплохой способ снизить затраты на отопление квартиры или дома. Заказать окна Thermo Glass →

Система кондиционирования

Многие люди пренебрегают системами кондиционирования, а потом мучаются в жару, пытаясь хоть как-то создать комфортную атмосферу с помощью шумных вентиляторов, которые просто гоняют воздух, а не охлаждают его. Система кондиционирования — это не только охлаждение, но и нагрев воздуха. При том, как у нас работают коммунальные службы, подавая еле тёплую воду в -20 или, наоборот, нагревая на полную мощность в мае, установка этой системы является практически обязательной в любой квартире. Но лепить кондиционер куда хочется — это неправильно. Во-первых, из-за неправильного расположения на стене может значительно снизиться эффективность работы сплита. Во-вторых, внешний блок, закреплённый не по правилам, может просто упасть со стоек. Для установки системы кондиционирования ты можешь обратиться в «Московский Инжиниринговый Центр». Сотрудники компании создадут наиболее оптимальный для твоей квартиры проект и установят сплит-систему за минимальное время. Одним из главных достоинств «Московского Инжинирингового Центра» является то, что они занимаются установкой уже 18 лет, имеют сертификаты и лицензии и следуют всем строительным правилам, что исключает проблемы с эксплуатацией оборудования и коммунальными службами в дальнейшем. Помимо установки климатического оборудования, «Московский Инжиниринговый Центр» занимается проектированием и монтажом систем вентиляции, а также систем отопления. На сайте компании ты можешь заказать климатическое оборудование, системы вентиляции и отопления. Кроме того, у компании имеется выставочный зал, где ты можешь подробнее ознакомиться с оборудованием. Также у «Московского Инжинирингового Центра» есть собственный сервис-центр. Компания даёт гарантию на монтаж 1 год и 3 года — на оборудование. Заказать проект сплит-системы в «Московском Инжиниринговом Центре» →

Как мы уже говорили выше, многие работы рекомендуется доверять только специалистам, чтобы не пришлось потом переделывать, тратя ещё большие деньги. Компания «Смартремонт» предлагает услуги ремонта под ключ. Компания использует только качественные и надёжные строительные материалы и выполняет работу в среднем на 30 процентов быстрее других компаний и на 55 процентов быстрее частных мастеров благодаря стандартизации. В компании «Смартремонт» работают не какие-то вчерашние студенты или гастарбайтеры из ближнего зарубежья, а мастера с опытом работы от 6 лет. При этом на каждом этапе работ проводится контроль качества, что исключает появление даже мелких проблем после сдачи объекта. Стоимость работ начинается от 12 тысяч рублей за квадратный метр, что является одним из самых недорогих предложений на рынке Москвы и Московской области. На все работы даётся гарантия 3 года. Плюсом компании является и то, что оплата производится по факту выполненных работ. В финале ремонта будет произведён вывоз строительного мусора и проведена профессиональная уборка. Заказать ремонт под ключ в «Смартремонте» →

Плитка

После того как все коммуникации проведены, ты начинаешь думать над дизайном своего помещения. В одних комнатах будет постелен ламинат, а возможно, паркет или паркетная доска, но, независимо от твоих задумок, дом не обойдется без керамической плитки. Мы привыкли думать, что плитка уместна лишь в ванной комнате, на кухне, в редких случаях ее кладут в коридорах или же она становится частью декора на стенах. Ты удивишься, но плиткой могут быть выполнены помещения залов и иных гостевых комнат, причем такой дизайн будет выглядеть стильно и создаст необходимый уют. Если ты захочешь воплотить такое решение в своем доме, то советуем обратиться к дизайнеру, чтобы твоя комната выглядела стильно, а не превратилась в склеп или коммуналку 80-х годов. Важно учесть и качество: плитка должна быть произведена с учетом всех технологий, начиная от сертифицированных материалов, используемых при изготовлении, заканчивая правильной технологией нанесения глазури и обжига. В противном случае через несколько лет могут появиться трещины, а на ее краях появятся сколы, и придется делать ремонт заново. Ты можешь часами ходить и искать хорошую, красивую плитку, а затем думать, как же доставить ее к месту ремонта. А можешь обратиться в компанию Art real, где представлены более 30 коллекций керамической плитки, керамогранита и керамического паркета. Ты найдешь любые цветовые решения, а при заказе плитки Atlas Concorde для тебя создадут бесплатный дизайн-проект, так что ты заранее поймешь, как будет выглядеть твой будущий ремонт. После заказа плитки у тебя не возникнет проблем с доставкой, ведь специальная программа предусматривает, что уже через 2-3 дня после оформления заказа служба доставки привезет весь материал к месту работ, так что ты получишь не только качественную плитку, но и отличный сервис.

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