Новосибирец подал беспрецедентный иск к стоматологической клинике в Сочи

«Сейчас потребитель может подать иск по своему месту жительства, — сообщили »ФедералПресс» в областном суде. — В нем истец требует взыскать со стоматологической клинике в Сочи 3,8 млн рублей за некачественно оказанные услуги, а также в качестве морального вреда по закону о защите прав потребителей».

Как указал в исковом заявлении житель Новосибирской области, в прошлом году он заключил договор на оказание платных медицинских услуг с ООО «Стоматологическая клиника „Вале-Денталь“. За установку кап — современных „скобок“, которые должны были не просто выровнять зубной ряд, но и, по утверждению врача-стоматолога Льва Левченко, растянуть мышцы челюсти, он заплатил 2,3 млн рублей. „В результате услуг, оказанных мне в клинике, вместо красивой улыбки я получил постоянные боли, — говорится в иске. — У меня постоянно болит нижняя челюсть, голова, мышцы подбородка, опухают язык и щеки. При разговоре постоянные болезненные ощущения, появились дефекты речи, зубы стали чувствительными к теплому и холодному. Я не могу употреблять твердую пищу. Подобных проблем со здоровьем до проведенных в клинике манипуляций у меня никогда не было. Я неоднократно обращался в клинику за устранением вышеуказанных симптомов, но после новых приемов у лечащего врача-стоматолога Льва Левченко боли только усиливались“.

Видя, что состояние пациента ухудшается с каждым днем, клиника приостановила его лечение, направив его на консультации к гастроэнтерологу, невропатологу, кардиологу и аллергологу. Однако специалисты, консультации которых назначила стоматологическая клиника, не смогли предложить методов, способных повлиять на чувствительность зубов и распухание языка. Позже пациент обратился за помощью в другую стоматологическую клинику, где ему вынесли вердикт, что для устранения последствий лечения в „Вале-Денталь“ ему необходимо повторное лечение зубов, которое, согласно составленному клиникой плану, обойдется в 528 тысяч рублей.

»Я предлагал клинике «Вале-Денталь» решить проблему мирно: они возвращают мне деньги за некачественное лечение, а я спокойно иду в другую клинику устранять проблемы со здоровьем, — говорится в иске новосибирца. — Но клиника мне на встречу не пошла. Буду требовать, чтобы клиника «Вале-Денталь» и ее специалисты ответили за свои действия, настаивать на отзыве у клиники лицензии, чтобы эти горе-врачи больше никого не покалечили».

В последнее время в связи с развитием платной стоматологии отмечен заметный рост исков к дантистам, оказывающим свои услуги за деньги. Однако, как отметили в областном суде, до последнего времени суммы поданных исков не превышали планку в несколько сотен тысяч рублей.