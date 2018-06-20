Ещё
Муза: 5 правил жизни от модного Джейдена Смита
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муза: 5 правил жизни от модного Джейдена Смита 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1. Играйте с гендером
Сын Уилла Смита не чурается длинных юбок, с удовольствием манерничает в кампейне женской коллекции Louis Vuitton и даже шьет унисекс-одежду под брендом MSFTS. «Я никогда не чувствовал разницы между полами», — объясняет он.
2. Верьте, что до свадьбы отрастет
Голова Джейдена — плацдарм для экспериментов. Он, совсем как Даниил Трабун, покрасится то в ярко-розовый, то в салатовый, то заплетет дреды, то отрежет их и будет носить пучок в руке вместо клатча.
3. Умничайте
Пару лет назад Джейден брякнул, что работает над сборником философских эссе про теории хаоса и струн и прочие высоколобые концепты. Но нового Хокинга из него не вышло, Умберто Эко — тоже, максимум — SMM «Белого сада». В твиттере что ни строчка, то восточная мудрость: «Если бы новорожденные могли говорить, они были бы самыми разум— ными существами на Земле».
4. Скрывайте доход семьи
В случае Джейдена звездное происхождение выдает разве что фамилия (впрочем, уровень оригинальности «Иванов») — парень выглядит обычным жителем нью-йоркского гетто: футболка ниже колен, потертая кепка, разорванные кеды, джинсы-трубы. Он же рэпер, а не Лиза Пескова.
5. Не бойтесь насмешек
В прошлом году Джейден дропнул второй альбом, Syre, и снял чудной клип на сингл Ikon. Вкратце — малец на фоне кислотного заката гремит цепями и исполняет странные па. Клип спародировал главный, если не единственный поклонник музыкального таланта Джейдена, Уилл Смит, собрав в тридцать раз меньше просмотров.
SNCmedia.ru: последние новости
А судьи кто: 5 знаменитостей, которые прямо сейчас выясняют отношения в суде Что нужно изменить в своем доме прежде, чем впустить в него мужчину (пожить) Русский стиль: главные символы нашего футбола
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»5
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях
Седокова о любовном треугольнике с Верником6
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж11
Женские недостатки, от которых мужчины без ума1
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Психология Звёзды
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
00:52
Водонаеву пристыдили за пикантное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение