Муза: 5 правил жизни от модного Джейдена Смита

1. Играйте с гендером

Сын Уилла Смита не чурается длинных юбок, с удовольствием манерничает в кампейне женской коллекции Louis Vuitton и даже шьет унисекс-одежду под брендом MSFTS. «Я никогда не чувствовал разницы между полами», — объясняет он.

2. Верьте, что до свадьбы отрастет

Голова Джейдена — плацдарм для экспериментов. Он, совсем как Даниил Трабун, покрасится то в ярко-розовый, то в салатовый, то заплетет дреды, то отрежет их и будет носить пучок в руке вместо клатча.

3. Умничайте

Пару лет назад Джейден брякнул, что работает над сборником философских эссе про теории хаоса и струн и прочие высоколобые концепты. Но нового Хокинга из него не вышло, Умберто Эко — тоже, максимум — SMM «Белого сада». В твиттере что ни строчка, то восточная мудрость: «Если бы новорожденные могли говорить, они были бы самыми разум— ными существами на Земле».

4. Скрывайте доход семьи

В случае Джейдена звездное происхождение выдает разве что фамилия (впрочем, уровень оригинальности «Иванов») — парень выглядит обычным жителем нью-йоркского гетто: футболка ниже колен, потертая кепка, разорванные кеды, джинсы-трубы. Он же рэпер, а не Лиза Пескова.

5. Не бойтесь насмешек

В прошлом году Джейден дропнул второй альбом, Syre, и снял чудной клип на сингл Ikon. Вкратце — малец на фоне кислотного заката гремит цепями и исполняет странные па. Клип спародировал главный, если не единственный поклонник музыкального таланта Джейдена, Уилл Смит, собрав в тридцать раз меньше просмотров.