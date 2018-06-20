«Народным героем» стала восьмиклассница из Старого Тартаса

Виктория Франц из деревни Старый Тартас стала победителем в номинации «Юность» за героическое спасение четырехлетнего тонущего малыша. 17 июня в КТЦ «Евразия» заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов вручил Виктории статуэтку и призы.

Эта история произошла летом 2014 года. Вике в то время было только 10 лет. Вместе с мамой они отдыхали на берегу реки Омь рядом с деревней. Омь — излюбленное место отдыха венгеровцев и жителей соседнего Чановского района. Родители мальчика, жители Чановского района, отвлеклись, а малыш не рассчитал свои силы и вмиг оказался под водой, подхваченный бурным течением. Вика заметила оказавшегося в беде малыша. Худенькая девочка не растерялась, схватила и стала вытаскивать тонущего ребенка.

Конечно, испугалась, но мальчика не бросила, от испуга или бессилия заплакала, закричала. Мама Вики, Татьяна Франц, подоспела на помощь. Она и откачивала ребенка, нахватавшегося воды.

— Вика и сегодня такая же добрая, отзывчивая. Она не подведет в трудную минуту, всегда готова прийти на помощь! Настоящий боец, — рассказала VN.ru о теперь уже восьмикласснице Виктории Франц Вера Вайн, директор школы. — Активистка, отличница, участвует во всех акциях, субботниках, праздниках. Мы гордимся Викой!

Голосовали за Викторию не только жители Венгеровского района, но и многие земляки за пределами области и России.

— Солдаты воинской части в Мурманске, где офицером служит наш земляк, поддержали Викторию своими голосами, жители Германии, уроженцы Венгеровского района, писали нам, что поддерживают Вику, — продолжает Вера Петровна. — В день церемонии определения победителей мы, односельчане и друзья Вики, смотрели прямую трансляцию по интернету. Когда достали конверт и огласили имя победительницы, мы готовы были расцеловать экран, так как, несмотря на такую поддержку, до последнего не верили в ее победу. В номинации участвовали жители крупных городов и поселков Новосибирской области, они легко могли обойти девочку по количеству голосов.

Сама героиня также не верила в свою победу. Оттого растерялась, разволновалась и была предельно кратка в ответном слове, поблагодарив организаторов проекта и всех, кто поддержал ее.

На этом звездный час Виктории Франц не закончился. По приезду домой ее ждал еще один сюрприз. Друзья и односельчане решили организовать ей торжественную встречу. Красную дорожку, хлеб-соль и дружное приветствие приготовили они для своего героя. Такой встречей был удивлен даже водитель автобуса, на котором приехала девочка.