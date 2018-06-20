Более 64 общественных пространств создадут в Подмосковье в 2018 г. 

В 28 муниципальных образованиях Московской области в 2018 г. создадут 64 новых общественных пространств. Об этом журналистам сообщила начальник главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.
«На 2018 г. планы еще больше. Уже сейчас в Московской области ведется работа по созданию еще 64 новых общественных пространств в 28 муниципальных образованиях. В эти общественные пространства будут входить 23 сквера, шесть набережных, четыре площади, шесть зон отдыха и 25 пешеходных зон», — сказала Т. Витушева.
Она уточнила, что 10 общественных пространств будет обустроено в городах, которые в этом году будут отмечать юбилеи.
«Из 64 планируемых проектов на этот год, 10 общественных пространств будут обустроены в городах-юбилярах. У нас в этом году юбилей в Воскресенске, Егорьевске, Ивантеевке, Королеве, Лотошино, Рошале, Рузе, Солнечногорске, Ступино, Электростали», — пояснила Т. Витушева.