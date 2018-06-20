Более 64 общественных пространств создадут в Подмосковье в 2018 г.

В 28 муниципальных образованиях Московской области в 2018 г. создадут 64 новых общественных пространств. Об этом журналистам сообщила начальник главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

«На 2018 г. планы еще больше. Уже сейчас в Московской области ведется работа по созданию еще 64 новых общественных пространств в 28 муниципальных образованиях. В эти общественные пространства будут входить 23 сквера, шесть набережных, четыре площади, шесть зон отдыха и 25 пешеходных зон», — сказала Т. Витушева.

Она уточнила, что 10 общественных пространств будет обустроено в городах, которые в этом году будут отмечать юбилеи.