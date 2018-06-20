Ещё
Пирог массой две тонны для установления рекорда испекут в честь 125-летия Новосибирска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пирог массой две тонны для установления рекорда испекут в честь 125-летия Новосибирска 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Новосибирские кулинары испекут в день празднования 125-летия Новосибирска, которое пройдет 24 июня, пирог с вишней массой 2 тонны — проект будет участвовать в конкурсе «Самый большой пирог России». Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС соорганизатор проекта, тренер новосибирских кулинаров Татьяна Костюк.
"В создании пирога будут задействованы люди из федерации рестораторов, ассоциации кулинаров, предприятий города, кондитеры, которые готовы помочь поставить этот рекорд. Для пирога изготовят 400 частей размером 40 на 30 см, это будет не менее 125 метров, масса — порядка 2 тыс. кг", — рассказала Костюк.
Собирать пирог будут в День города на перекрытой проезжей части центральной улицы Новосибирска Красный проспект. Для выпечки кулинарам потребуется 560 кг муки, 650 яиц, 300 кг вишни, 600 кг сахара, 100 кг мастики и 150 кг сахарной помадки. Пирог будут готовить 80 кулинаров, и столько же волонтеров будут помогать им. Готовое изделие поделят на 20 тыс. кусочков.
По словам замначальника управления потребительского рынка мэрии Галины Рябцевой, это третий кулинарный рекорд: в 2013 году в городе готовили 93-метровое пирожное и установили рекорд России, в 2014 году — 750-килограммовый торт-пазл из 100 элементов.
Ранее сообщалось, что к юбилею Новосибирска планируют изготовить 125-метровое пирожное, но кулинары выбрали пирог с более долгим сроком хранения, чтобы соблюсти все санитарные нормы.
ТАСС: последние новости
Движение пешеходов на Никольской затруднено, часть улицы закрыта для входа Итоги конкурса по проектам реставрации Смоленской крепостной стены будут подведены 22 июня В ГД внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов с гражданами РФ
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях
Седокова о любовном треугольнике с Верником8
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»5
«Он меня здоровую положил под нож»1
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж14
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение