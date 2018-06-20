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Битва тел: Топурия и Кожевникова демонстрируют роскошные фигуры в черных купальниках
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Битва тел: Топурия и Кожевникова демонстрируют роскошные фигуры в черных купальниках 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
33-летняя актриса Мария Кожевникова и 31-летняя певица Кети Топурия открыли летний сезон у бассейна.
Одни знаменитости уже отправились в отпуск в теплые края, другие же пока отдыхают дома, пользуясь теплой и солнечной погодой в Москве. В числе последних — многодетная мама Мария Кожевникова, показавшая яркие снимки в купальнике у бассейна.
Мария вызвала восхищение у поклонников, которые не перестают поражаться тому, как быстро их любимица пришла в форму после третьих родов. Напомним, что актриса похудела на 27 килограммов.
А певица Кети Топурия улетела в отпуск со своим возлюбленным Гуфом, с которым не так давно перестала скрывать отношения. Сегодня звезда выложила в свой микроблог фотографию, на которой позирует в черном бикини и демонстрирует идеальную фигуру. Под снимком Кети сразу же появилось множество восторженных комментариев.
Фото: Instagram
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