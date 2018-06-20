Битва тел: Топурия и Кожевникова демонстрируют роскошные фигуры в черных купальниках

33-летняя актриса Мария Кожевникова и 31-летняя певица Кети Топурия открыли летний сезон у бассейна.

Одни знаменитости уже отправились в отпуск в теплые края, другие же пока отдыхают дома, пользуясь теплой и солнечной погодой в Москве. В числе последних — многодетная мама Мария Кожевникова, показавшая яркие снимки в купальнике у бассейна.

Мария вызвала восхищение у поклонников, которые не перестают поражаться тому, как быстро их любимица пришла в форму после третьих родов. Напомним, что актриса похудела на 27 килограммов.

А певица Кети Топурия улетела в отпуск со своим возлюбленным Гуфом , с которым не так давно перестала скрывать отношения. Сегодня звезда выложила в свой микроблог фотографию, на которой позирует в черном бикини и демонстрирует идеальную фигуру. Под снимком Кети сразу же появилось множество восторженных комментариев.

Фото: Instagram