Предприятие «Ростеха» начало выпуск компактных шубохранилищ

"МХ-500 — единственный российский аналог зарубежных холодильников для хранения меховых изделий. Новая разработка представляет собой полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике. Розничная цена МХ-500 составит 95 тысяч рублей. Холодильник оснащен микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры от —10 до +8 °С. Он поддерживает влажность воздуха от 50 до 70%", — описывает новинку Ростех.

Шкафы, как отмечается, рассчитаны на хранение нескольких шуб и шапок, могут функционировать полностью в автоматическом режиме и работают от обычной розетки 220 вольт, а за счет цикличного режима заморозки холодильник позволяет превентивно бороться с вредоносными насекомыми, которые могут нанести вред меховому изделию.

О разработке «Позис», которая с начала XX века занималась изготовлением мелкокалиберных боеприпасов, Ростех сообщал в июле прошлого года.

Сама компания была основана французскими акционерами еще в 1898 году. В революционный 1917 год предприятие приобрел французский промышленник для изготовления мин и осветительных ракет. В ноябре того же года оно было национализировано, и его мощности были переданы под гильзовое производство. Имя Серго (Орджоникидзе) завод получил в начале тридцатых годов, тогда же было начато производство гильз для артиллерийских снарядов. В Великую Отечественную войну 1941-1945 годов каждый третий снаряд для малокалиберной артиллерии был изготовлен на «Заводе имени Серго».

В 1959 году компания вошла в число первых производителей бытовых холодильников в Советском Союзе. Сейчас «Позис» является одним из ведущих предприятий машиностроительной отрасли РФ в составе Ростеха.