Тарасов устроил беременной жене экстремальные «покатушки»

На личной странице «Инстаграма» Анастасии Костенко появилось новое фото в компании любимого мужа, прославленного российского футболиста Дмитрия Тарасова . В кадре будущая мама, улыбаясь, позирует на квадроцикле.

Однако сердобольные фолловеры не разделили эмоции Костенко. Многие выразили свое беспокойство за здоровье модели, а некоторые стали обвинять ее супруга в безответственности, ведь подобные развлечения на позднем сроке беременности могут спровоцировать стресс и тем самым негативно повлиять на ребенка.