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Тарасов устроил беременной жене экстремальные «покатушки»
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Тарасов устроил беременной жене экстремальные «покатушки» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На личной странице «Инстаграма» Анастасии Костенко появилось новое фото в компании любимого мужа, прославленного российского футболиста Дмитрия Тарасова. В кадре будущая мама, улыбаясь, позирует на квадроцикле.
Однако сердобольные фолловеры не разделили эмоции Костенко. Многие выразили свое беспокойство за здоровье модели, а некоторые стали обвинять ее супруга в безответственности, ведь подобные развлечения на позднем сроке беременности могут спровоцировать стресс и тем самым негативно повлиять на ребенка.
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Женский форум
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