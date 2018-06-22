Все у нее прекрасно: Селена Гомес гуляет по Риму 

Фанаты Селены (25) уверены: она переживает нелегкие времена, один Бибер (24), который вернулся с Хейли Болдуин (21), чего стоит. Но, похоже, у певицы все отлично. На днях Гомес улетела в Италию, где уже успела прогуляться по достопримечательностям Рима с кинопродюсером Андреа Леворлино.
А вчера певица снова попала в объективы камер папарацци, на этот раз со своим коллегой по сериалу «Волшебники из Вэйверли Плэйс» Дэвидом Генри (28).
https://www.youtube.com/watch?v=gT-WqmwEqhU
Смотри фото здесь.
Они снимались вместе 5 лет (с 2007 по 2012), именно после этого диснеевского проекта Селена стала популярной.
Для выхода Гомес предпочла платье Ganni с цветочным принтом.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-u-nee-prekrasno-selena-gomes-gulyaet-po-rimu/