На занятиях в Перовском парке можно укрепить здоровье и подтянуть фигуру

Программа «Лето с аквапарком „Карибия“ — это бесплатные занятия спортом для всех возрастов.

Этим летом в Перовском парке можно позаниматься зумбой, танцами, йогой и физическими упражнениями для любого возраста — в парке работает программа „Лето с аквапарком „Карибия“. Занятия бесплатные и проходят ежедневно, кроме четверга.

Жителей Новогиреева старшего возраста, а также тех, кто вдет малоподвижный образ жизни, по понедельникам ждут на тренировку под названием „Всегда молодой“. Начало занятия — в 13.30. Это комплексная тренировка, направленная на развитие сердечно-сосудистой системы, координации, гибкости, укрепление мышечного корсета, костной ткани и снятие эмоционального напряжения.

По вторникам для всех желающих — тренировка „Звездные танцы“ в 13.30 и Зумба в 19.00.

По средам „Звездные танцы“ проходят вечером, в 19.00. Тренировка под названием „Тонус-фит“ — тонизирующие силовые упражнения для всех групп мышц для любого возраста — начинается по средам в 20.00.

Позаниматься йогой в парке можно утором в пятницу, начало в 9.30.

По субботам в 14.30 в парке проходят уроки танцев. Это чисто хореографические занятия на которых учат танцевать в различных современных танцевальных стилях.

В 15:30 стартует тренировка „Пресс-гибкость“ — проработка мышц живота и формирование мышечного корсета.

В воскресенье в 16.30 всех желающих ждут на уроке Зумбы.

Все занятия проходят на Деревянной сцене парка, бесплатно, вход свободный, предварительная запись не требуется.

Следить за изменениями в расписании можно на официальном сайте Перовского парка или по телефону: +7 (495) 309-53-42.

Фото — Перовский ПКиО.