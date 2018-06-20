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Кузбассовец ушел в тайгу за черемшой и не вернулся
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Кузбассовец ушел в тайгу за черемшой и не вернулся 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
МВД по городу Киселевск просит помочь в поисках мужчины, ушедшего в тайгу за черемшой.
Как сообщает пресс-служба ведомства, местный житель 1945 года рождения ушел в тайгу 11 июня в районе деревни Алекандровка. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид пропавшему 70 лет, рост около 175 см, телосложение худощавое. При себе мужчина имел походный рюкзак. Пропавший был одет в матерчатую куртку чёрного цвета с капюшоном, бейсболку черного цвета, трико черного цвета и ботинки черного цвета.
Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, могут обращаться по телефонам в Киселевске: 8— (38464)-4-08-16, 4-09-11 либо по «02».
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