Кузбассовец ушел в тайгу за черемшой и не вернулся

МВД по городу Киселевск просит помочь в поисках мужчины, ушедшего в тайгу за черемшой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, местный житель 1945 года рождения ушел в тайгу 11 июня в районе деревни Алекандровка. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 70 лет, рост около 175 см, телосложение худощавое. При себе мужчина имел походный рюкзак. Пропавший был одет в матерчатую куртку чёрного цвета с капюшоном, бейсболку черного цвета, трико черного цвета и ботинки черного цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, могут обращаться по телефонам в Киселевске: 8— (38464)-4-08-16, 4-09-11 либо по «02».