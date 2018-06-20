Полуреформа, полумеры. Правительство опять включило «социалочку»

Благодаря Божене Рынска в современный российский лексикон плотно вошло замечательное определение — «поколение дожития». То самое поколение, что исправно выдаёт мандат доверия власти, которая исправно продолжает плодить «поколение дожития», чтобы вновь получить от него мандат. Как? Своими полумерами наподобие так называемой «пенсионной реформы».

Вот только не надо про неуважение к старшим, про оскорбительность этого божениного термина. «Поколение дожития» — это совсем не про возраст. Это про натуру.

Доживать, как известно, народ у нас отправляется в 60, если ему «посчастливилось» родиться мужчиной, и, чёрт возьми, в 55, если, бог миловал, женщиной.

Да-да, в стране, где третьим по статусу лицом в государстве является 69-летняя женщина (спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ), до сих пор существуют гендерные различия в праве на труд.

До сих пор 55-летних учительниц, только-только накопивших достаточный опыт и стрессоустойчивость, выпихивают на улицу. Или что там, 100 тысяч в банке зарабатываешь? Юбилей у тебя, говоришь? 55 тебе? На тебе торт в руки и пошла дома сидеть за 14 000 рублей. Ни в чём себе, женщина, не отказывай.

Эта игра понятна: традиционные семейные ценности, устрой (или домострой) и так далее. Знаем мы все эти танцульки с «простым народом»: бабе же ещё щи варить мужу и детям, да ведь? А на пенсии — и внукам штаны менять. Да ОК, сидите, бабоньки, дома, пока ваш не старый ещё муж на работе… конечно-конечно, трудится, а вовсе не шашни крутит с той, что на пенсию не поскакала.

В большинстве — повторюсь, в большинстве! — цивилизованных стран мира уже давно не делают разницы между мужчиной и женщиной в трудовых правах. Тем более не делают это там, где продолжительность женщин существенно больше продолжительности жизни мужчин.

Впрочем, сохранившаяся разница в пенсионном возрасте для мужчин и женщин, пусть и сокращённая с пяти до двух лет, лишь полбеды, да что там — четвертинка. Ещё одна четверть — катастрофическая запоздалость этих мер, о чём говорят все здравомыслящие эксперты. Принимать его нужно было ещё лет шесть назад, и разговоры такие велись. Тот же Алексей Кудрин , тот же Герман Греф никогда не скрывали, что это — жизненно необходимая мера.

Но, как сообщил на днях главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов , тогда этого не произошло из-за осторожности и консервативности президента России. И из-за того, что правительстве, да и в окружении Путина в целом, не осталось, похоже ни одного настоящего либерала. Все предпочитают подыгрывать, угадывать настроение лидера, а не говорить ему правду.

Тогда, шесть лет назад, не было ни санкций, ни падения рубля. Казалось, на авось и проскочим. Проскочить-то проскочили, да вот с каким итогом? И как могла бы экономика России выглядеть сегодня, если бы повышение пенсионного возраста состоялось ещё тогда?

То, что могло быть и подушкой безопасности, и стимулом одновременно, довели до состояния неизбежности. «Ситуация из разряда „поздно пить боржоми“, — написал на своей странице в „Фэйсбуке“ основатель легендарной Демократической партии России Николай Травкин

Вместе с Егором Гайдаром Травкин в 90-е был одним из идеологов „шоковой терапии“, без которой, пора это окончательно признать, Россия никогда не шагнула бы вперёд. Да, были последствия, да, не все справились, но это и есть цена. Или кто-то всерьёз думает, что без того шока всего за каких-то 25 лет (ничтожное время для истории) можно было худо-бедно восстановить экономику? Да бросьте!

Вот и сегодня нам совсем бы не помешал этот шок, потому что, возвращаясь к посту Травкина, „при нашей экономике, при нашем уровне производительности труда, при нашей демографии вопрос стоит по другому: Будут ли платить хоть какие пенсии лет через 20? И чтобы на него ответить утвердительно надо изменить очень многое“.

65 и 63 — это полумера. 65 и 63 — это период, который уже прошли не что бедные, но и весьма себе состоятельные страны.

Вот простая таблица:

Это данные по состоянию на 2018 год, но в каждой из этих стран всерьёз обсуждается и дальнейшее повышение пенсионного возраста, а правильнее говорить — продление трудоспособного.

В Соединённых Штатах его могут довести до 69 лет, Великобритания и Ирландия собираются увеличить его до 68, в Нидерландах он составит 67 лет уже в 2022 году.

Вроде бы в тренде? Нет! Потому что наши 65/63 окончательно будут действовать только в 2024 году. Мы снова тормозим! Почему? Чтобы „не обидеть“.

И вот все эти разговоры, что, мол, был бы и нас доход такой же, как и „у них“, мы, мол, тоже бы не спешили на пенсию…

Ерунда это потому, что активность и желание жить, а не гнить, ненаплевательство на самого себя — всё это берётся не из доходов (вы бы ещё налоги и коммуналку как в Европе попробовали поплатить), не из размеров пенсий всё это произрастает, я прямиком из нашего испорченного льготами менталитета, из-за этого торжества лени в нашем иждивенческом сознании, где укоренилась паразитирующая мысль о том, что государство должно для нас делать всё, а мы для самих себя — желательно ничего.

Зачем эта медлительность правительству, »Единой России» и прочим власть предержащим? Редкий случай, когда даже провластный до последнего кирпичика Кремлевского концертного зала Владимир Винокур сказал (сам того, возможно, не понимая), верную, хоть и крамольную для власти мысль: «Нужно работать, а не сидеть на пенсии. Потому что, когда садишься у телевизора, читаешь газеты, то начинаешь прислушиваться — здесь болит, там болит».

Ключевое здесь — садишься у телевизора. И прислушиваться начинаешь к тому, что по нему говорят. Жалуешься в экран, что платят мало, но голосуешь за то, чтобы мало не платили как можно раньше. Иначе не побухтишь…

«Вот теперь и наступает момент истины для правительства, для президента — способны ли они рискнуть личным комфортом, стабильностью и популярностью во имя «прорыва»? — снова цитата Травкина. — Сделают шаг — пусть с нюансами по скорости, с корректировкой по возрастам и льготным категориям — значит решились, значит Путин начинает размен народного обожания на результат, плоды которого появятся за горизонтом 2024 года. Значит уходит. Отступят — Россия продолжит деградацию по всем фронтам, придётся ещё выше поднимать градус лже-патриотизма и озлобленности ко всему миру. Тогда Путин остаётся пожизненно».