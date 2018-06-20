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Красноярская путешественница баба Лена снялась для модного журнала
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Красноярская путешественница баба Лена снялась для модного журнала 

АиФ Красноярск 43 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярская путешественница Елена Ерхова снялась для модного журнала «Собака.ru». Снимки пенсионерка опубликовала в соцсетях.
Недавно баба Лена вернулась с отдыха в санатории Пятигорска. Подписчики не перестают восхищаться путешественницей: «Фото -бомба! Представляю, как бабе Лене понравилось фотосессия! Это в ее жизни новое», — комментирует Елена. Кроме того, красноярцы предлагают ей и в будущем одеваться модно и ярко. Напомним, что история пенсионерки стала известна в 2016 году. Благодаря одной из своих знакомых она стала популярна на весь мир. Кстати, в этом году баба Лена уже успела побывать в Стамбуле и Таиланде.
Взгляните как развлекаются ребята из @sobaka.ru_krasnoyarsk
Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) 19 Июн 2018 в 11:24 PDT
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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