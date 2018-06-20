Аида: Крид выбрал обманщицу 

Участницы шестого сезона самого романтичного шоу страны «Холостяк» с Егором Кридом шли на проект, чтобы найти свою любовь. И пусть вторую половинку они не нашли, зато обзавелись новыми подругами. Так, на прошлых выходных Аида Уразбахтина и Виктория Короткова вместе поздравили самую скандальную участницу проекта Анастасию Смирнову с днём рождения.
«Мы абсолютно разные! Порой не можем найти общий язык, обижаемся друг на друга, не находим точек соприкосновения… но что-то между нами всегда есть. Мы как настоящая семейка, со своими внутренними передрягами», — написала в своем Аида, выложив их совместное фото. Поклонники Аиды сразу же начали писать в комментариях, что они восхищены такой крепкой дружбой между девушками, подчеркивая искренность каждой из них:«Радует, что ваша дружба на проекте не оказалось поддельной, а вот Крид пытался найти обманщицу, разоблачал всех, а в итоге выбрал ту, которую лучше всех играла», -написала одна и подписчиц под фотографией.
Напомним, что победительницей шестого сезона проекта стала звезда и начинающая актриса Дарья Клюкина, именно ей Егор Крид вручил заветное обручальное кольцо. Однако, известно, что сейчас молодые люди не общаются и никак не комментируют свои взаимоотношения.