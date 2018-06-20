«Проверил бы каждый уголок страны»: курганские школьники написали сочинения об уроках с прокурором

Школьники рассказали, чем им нравится профессия прокурора

Прокуратура Зауралья выпустила буклеты по итогам акции «Уроки с прокурором», которая около полутора лет проходит в Курганской области. В них представлены выдержки из сочинений школьников о том, что им дают такие занятия. Мы приведем самые забавные и глубокомысленные цитаты из работ учеников (орфография и пунктуация авторов. — Прим. ред.).

Сочинение ученика 3 «Б» класса Варгашинской СОШ № 1 — Прокурор — очень серьёзный человек. Эта профессия позволяет обвинить человека в плохом поступке, но справедливо вынести ему наказание. А для чего? Для того, чтобы плохой человек, задумался над своими поступкам и изменил отношение к жизни.

Сочинение ученицы МКОУ «Введенская СОШ № 1 имени Огненного выпуска 1941 года»

— Я с детства люблю справедливость, не могу пойти против собственной совести, стараюсь жить честно и не люблю враньё! Мне кажется, эти качества подходят для профессии прокурора. Если бы я была прокурором, я бы помогла всем людям и организациям, которые столкнулись с несправедливостью и беспределом! Я бы провела тщательную прокурорскую проверку в каждом уголке своего города, а может даже страны, и выявила бы все нарушения, а потом заставила виновных всё исправить и понести заслуженное наказание!

Сочинение ученицы 7 «В» класса МКОУ «Юргамышская СОШ № 1»

— Перед нами предстаёт солидный мужчина в строгом красивом костюме синего цвета с погонами и разными отличительными знаками. когда встречаешь человека в такой одежде на улице, невольно хочется вытянуться по струнке и отдать честь. По спине пробегают мурашки, но это не от чувства страха, а от уважения к незнакомому человеку только потом, что этот человек посвятил свою жизнь защите твоих прав. И неважно кто ты — маленький человек в этом большом мире или сгорбленный годами и пережитыми жизненными испытаниями старичок — этот человек берёт тебя под свою защиту, решает твои наболевшие проблемы и в конечном итоге добивается справедливости.