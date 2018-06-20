Ещё
«Проверил бы каждый уголок страны»: курганские школьники написали сочинения об уроках с прокурором
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Проверил бы каждый уголок страны»: курганские школьники написали сочинения об уроках с прокурором 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Школьники рассказали, чем им нравится профессия прокурора
Прокуратура Зауралья выпустила буклеты по итогам акции «Уроки с прокурором», которая около полутора лет проходит в Курганской области. В них представлены выдержки из сочинений школьников о том, что им дают такие занятия. Мы приведем самые забавные и глубокомысленные цитаты из работ учеников (орфография и пунктуация авторов. — Прим. ред.).
Сочинение ученика 3 «Б» класса Варгашинской СОШ № 1  — Прокурор — очень серьёзный человек. Эта профессия позволяет обвинить человека в плохом поступке, но справедливо вынести ему наказание. А для чего? Для того, чтобы плохой человек, задумался над своими поступкам и изменил отношение к жизни.
Сочинение ученицы МКОУ «Введенская СОШ № 1 имени Огненного выпуска 1941 года»
— Я с детства люблю справедливость, не могу пойти против собственной совести, стараюсь жить честно и не люблю враньё! Мне кажется, эти качества подходят для профессии прокурора. Если бы я была прокурором, я бы помогла всем людям и организациям, которые столкнулись с несправедливостью и беспределом! Я бы провела тщательную прокурорскую проверку в каждом уголке своего города, а может даже страны, и выявила бы все нарушения, а потом заставила виновных всё исправить и понести заслуженное наказание!
Сочинение ученицы 7 «В» класса МКОУ «Юргамышская СОШ № 1»
— Перед нами предстаёт солидный мужчина в строгом красивом костюме синего цвета с погонами и разными отличительными знаками. когда встречаешь человека в такой одежде на улице, невольно хочется вытянуться по струнке и отдать честь. По спине пробегают мурашки, но это не от чувства страха, а от уважения к незнакомому человеку только потом, что этот человек посвятил свою жизнь защите твоих прав. И неважно кто ты — маленький человек в этом большом мире или сгорбленный годами и пережитыми жизненными испытаниями старичок — этот человек берёт тебя под свою защиту, решает твои наболевшие проблемы и в конечном итоге добивается справедливости.
45.ru: последние новости
Курганцам запретили подбирать слётков — птенцы учатся жизни и не нуждаются в помощи Научное шоу на кухне: заставляем лёд петь и делаем «бомбы» вместе с многодетной мамой «Так и напишите: изуродовали старинный дом»: казенный жилой дом в Кургане треснул
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях
Седокова о любовном треугольнике с Верником8
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»5
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж14
Брак с европейцем: личные истории
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение