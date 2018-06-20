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Пенсионеры из Хорошевского района освоили новый вид рукоделия
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Пенсионеры из Хорошевского района освоили новый вид рукоделия 

Управа района Хорошевский города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Специалисты отделения социальной реабилитации инвалидов филиала «Хорошевский» ГБУ ТЦСО «Беговой» провели занятие по канзаши (вид рукоделия).
— Получатели социальных услуг осваивали технику канзаши в изготовлении простых цветов. Они запаслись терпением, складывая лепестки в цветы и соединяя их с помощью клея или нитки, — отметил собеседник издания из ТЦСО. — Получились очень красивые цветы для украшения на одежду, волосы или на любые другие аксессуары.
О работе студий и открытых мастер-классах можно узнать по телефону: 8 (499) 195 87–03.
Напомним, ТЦСО «Хорошевский» расположен на Хорошевском шоссе, 82, корпус 7.
(ап)
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