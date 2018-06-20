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Coca-Cola выпускает на российский рынок «умную» воду
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Coca-Cola выпускает на российский рынок «умную» воду 

Sostav.ru 42 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Coca-Cola в России запускает новый премиальный бренд питьевой воды Smartwater. Российский запуск марки совпал с выводом продукта на рынки еще пяти стран Европы: Ирландии, Хорватии, Венгрии, Чехии и Австрии.
Smartwater — «умная вода», произведенная по уникальной технологии, повторяющей цикл естественного круговорота воды: вода из природного источника превращается в пар, который затем вновь конденсируется, чтобы получить кристально чистую воду. На завершающем этапе в полученную воду добавляются «умные электролиты» — комплекс минеральных веществ.
Бренд появился в портфеле Coca-Cola в 2007 году, вкус «воды, вдохновленной облаками» высоко ценится потребителями по всему миру: Smartwater — лидер премиального сегмента воды в США и Великобритании, а также самый прибыльный бренд Coca-Cola в водном портфеле.
Smartwater будет представлена на полках в стильных бутылках минималистичного дизайна объемом 0,6 л и 1,1 л из полностью перерабатываемого пластика. Первые партии воды появятся в Московском и Северо-Западном регионах.
Ан Бон, директор по маркетингу компании Coca-Cola в России, Беларуси и Украине:
Сложно переоценить важность воды в жизни современного человека — это важная составляющая рациона, неизменный спутник спортсменов и последователей здорового образа жизни. В структуре продаж российского рынка вода занимает наибольшую долю — 44% в натуральном выражении, и мы рады представить на нем принципиально новый инновационный продукт с великолепным вкусом. С появлением Smartwater мы создаем еще один сегмент на российском рынке воды — доступный премиум для тех, кто живет в стиле «смарт».
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