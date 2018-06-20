Тверскому отделению Красного Креста требуются волонтеры

Тверское отделение Красного Креста набирает волонтёров, которые помогут с сортировкой вещей. В помощь нужны 3-4 человека.

— Друзья, спасибо всем, кто приносил отслужившие вещи, чтобы мы могли передать их нуждающимся. Вещей так много, что без вас нам теперь не справится, — говорят сотрудники благотворительной организации.

Вещи в хорошем состоянии будут рассортированы по категориям, после чего их передадут в многодетные, малообеспеченные семьи и бездомным людям. Вещи в плохом состоянии будут переданы на переработку.

Если вы хотите помочь, напишите личное сообщение администратору и для вас подберут удобный день, когда вы сможете зайти в отделение. Или сразу можете договориться о дате напрямую с председателем городского отделения Красного Креста Ларисой Борисовной Кушнеровой — 8 904 006 71 06.