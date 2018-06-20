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Тверскому отделению Красного Креста требуются волонтеры
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Тверскому отделению Красного Креста требуются волонтеры 

tvernews.ru 37 минут назад
Тверское отделение Красного Креста набирает волонтёров, которые помогут с сортировкой вещей. В помощь нужны 3-4 человека.
— Друзья, спасибо всем, кто приносил отслужившие вещи, чтобы мы могли передать их нуждающимся. Вещей так много, что без вас нам теперь не справится, — говорят сотрудники благотворительной организации.
Вещи в хорошем состоянии будут рассортированы по категориям, после чего их передадут в многодетные, малообеспеченные семьи и бездомным людям. Вещи в плохом состоянии будут переданы на переработку.
Если вы хотите помочь, напишите личное сообщение администратору и для вас подберут удобный день, когда вы сможете зайти в отделение. Или сразу можете договориться о дате напрямую с председателем городского отделения Красного Креста Ларисой Борисовной Кушнеровой — 8 904 006 71 06.
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