На Волге баржа едва не раздавила двух мужчин

Сегодняшний день в Волгограде оказался богатым на приключения на воде. Не успели спасатели выловить из Волги двух авантюристов, пустившихся вплавь на связке из канистр, как спасать пришлось двух друзей, которые едва не угодили под баржу.

ЧП произошло напротив Советского района

— Компания волгоградцев отдыхала на берегу Волги в районе поселка Купоросный в Советском районе, — рассказали V1.ru в экстренных службах региона. — В какой-то момент двое мужчин решили устроить заплыв на противоположную сторону Волги и в итоге оказались на пути у баржи.

О том, что волгоградцам угрожает опасность, по номеру 112 сообщила супруга одного из них. К тому моменту мужчины уже обессилели и находились на середине реки. На помощь им тут же прибыли спасатели.

— Баржа прошла всего в двух метрах от мужчин. В этот момент их уже подбирали прибывшие на место спасатели. Один от переохлаждения был уже совсем синий, — рассказали V1.ru спасатели.

Одного из пловцов доставили в отделение полиции. Мужчине, едва не попавшему под баржу, придется заплатить штраф. Его товарищ, кстати, сумел убежать от спасателей. Так же, как сегодня днем, горожанин, плававший на канистрах.