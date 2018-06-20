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Волгоградцы пытались переплыть Волгу на связке из канистр
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Волгоградцы пытались переплыть Волгу на связке из канистр 

v1.ru 26 минут назад
Фото: v1.ru
На середине реки Волги напротив завода «Красный Октябрь» Волгограда около часа назад спасатели выловили мужчину. Два зрелых авантюриста решились на приключения и, связав воедино канистры из-под машинного масла и пятилитровые баклажки, отправились на противоположный от Волгограда берег.
Чтобы спасти авантюристов на воду спустили три катера
— Спасатели, патрулировавшие акваторию на катере, заметили на реке какой-то непонятный объект, — рассказали V1.ru в экстренных службах. — По приближении стало понятно, что это люди. Двое мужчин плыли по Волге на связанных между собой пятилитровых баклажках и канистрах из-под машинного масла.
Для того чтобы выловить мужчин из воды, на воду были спущены три катера. Одному из пловцов удалось все же переплыть реку и убежать от спасателей. Второго задержали для составления административного протокола. Мужчине грозит штраф около 500 рублей.
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Женский форум
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