Волгоградцы пытались переплыть Волгу на связке из канистр

На середине реки Волги напротив завода «Красный Октябрь» Волгограда около часа назад спасатели выловили мужчину. Два зрелых авантюриста решились на приключения и, связав воедино канистры из-под машинного масла и пятилитровые баклажки, отправились на противоположный от Волгограда берег.

Чтобы спасти авантюристов на воду спустили три катера

— Спасатели, патрулировавшие акваторию на катере, заметили на реке какой-то непонятный объект, — рассказали V1.ru в экстренных службах. — По приближении стало понятно, что это люди. Двое мужчин плыли по Волге на связанных между собой пятилитровых баклажках и канистрах из-под машинного масла.

Для того чтобы выловить мужчин из воды, на воду были спущены три катера. Одному из пловцов удалось все же переплыть реку и убежать от спасателей. Второго задержали для составления административного протокола. Мужчине грозит штраф около 500 рублей.