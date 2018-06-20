Футбол от грусти. Как спорт помогает справляться с негативными эмоциями

Каждый человек ежедневно получает порцию отрицательных эмоций: раздражение, злость, хандра. Психологи утверждают: это совершенно нормально, но плохие чувства ни в коем случае нельзя копить в себе. Выплеснуть негатив лучше всего поможет спорт, для каждой эмоции — свой. Психолог Людмила Артемьева рассказала, каким спортом нужно заняться, чтобы побороть депрессию, и каким — чтобы справиться с гневом.

Командный спорт прогонит депрессию

Справиться с грустью или депрессивным настроением помогут командные виды спорта — футбол, волейбол, водное поло и другие. Такие виды активности подразумевают не только физическую нагрузку, но и общение с людьми. «Когда вы участвуете в командных играх, вам просто некогда грустить, — объясняет психолог. — Результат зависит от каждого участника, и никто не хочет подвести своих товарищей. Групповой спорт сближает людей. Получив свою порцию активности и пообщавшись с единомышленниками, вы сможете избавиться от грусти! Если вы склонны к депрессивным состояниям, запишитесь в секцию по футболу или просто регулярно играйте с друзьями в волейбол на природе. Совсем скоро вы заметите, что у вас постоянно хорошее настроение!».

Если же вы по жизни оптимист, но на вас вдруг нахлынула тоска, сходите на занятие по аэробике: занятия несложным спортом под музыку взбодрят вас и помогут справиться со стрессом.

Разозлились — идите в тир Когда вы бываете недовольны собой, выберите такую активность, у которой есть четкая цель, конечный результат. Например, сходите в поход, займитесь скалолазанием, пробегите 5-километровый марафон. Чувство покоренной вершины повысит самооценку и вернет уверенность в своих силах.

Очень осторожным, по словам эксперта, нужно быть с возникшим чувством гнева, злости. Некоторые пытаются прогнать его с помощью йоги, но как раз в этом и заключается главная ошибка. «Йога поможет только тем людям, кто уже умеет контролировать свои эмоции и знает что-то о восточных практиках, — говорит Артемьева. — Это очень специфический вид активности, и у многих он вызовет только раздражение».

Мужчинам, испытывающим чувство гнева, психолог советует заниматься единоборствами — карате, боксом, дзюдо, айкидо. Женщинам подойдут активные танцы — например, самба. К универсальному списку можно отнести пейнтбол и стрельбу в тире. Такой спорт позволит вам выплеснуть всю злость, ни на кого при этом не сорвавшись. Как только чувствуете, что в разговоре с другом или коллегой готовы перейти на крик — отправляйтесь в тир стрелять из лука или в зал — отрабатывать удары на груше.

Научитесь контролировать ситуацию

Одна из самых неприятных эмоций — чувство страха. Каждый человек чего-то боится: потери близкого человека, новых отношений, путешествий на самолете, неопределенности в жизни. «Чтобы побороть страх, многие руководствуются фразой „Клин клином вышибают“ и начинают делать то, чего боятся, тем самым только усугубляя ситуацию, — отмечает психолог. — Если вы боитесь высоты, не надо прыгать с парашютом или заниматься роуп-джампингом. После этого вы будете бояться высоты еще больше, плюс получите ощущение беспомощности, ведь во время полета с парашютом от вас практически ничего не зависит. Есть много других способов прогнать свой страх».

Эксперт советует заняться такими видами сорта, где вы можете полностью контролировать опасную на первый взгляд ситуацию. Это может быть верховая езда, серфинг, катание на горных лыжах или сноуборде. «Такие виды спорта дадут ощущение того, что вы — хозяин ситуации, — объясняет Артемьева. — Все зависит только от вас и ваших действий. Начните заниматься верховой ездой, и уже через несколько недель разные страхи перестанут преследовать вас».

Психолог подчеркивает, что спорт позволяет не только победить негативные эмоции, но и получить заряд позитива, улучшить свои физическую форму, расширить кругозор и обзавестись новыми знакомствами. Занимайтесь спортом — и в вашей жизни не останется места для уныния!