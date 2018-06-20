Ещё
Швейный словарик: что такое рельефные швы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейный словарик: что такое рельефные швы 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Отсюда английское название данной линии рельефа — «princess line», «линия принцессы».
Рельефные швы формируют приталенный или облегающий силуэт, обеспечивают идеальную посадку изделия по фигуре, деликатно повторяют естественные изгибы тела.
Идеальный пример — платье-футляр:
Виды рельефных швов
Обычно вертикальные рельефные швы идут по полочке и/или спинке от проймы или от плечевого среза до низа детали выкройки или до линии талии, если низ изделия отрезной.
Также встречаются поперечные и скругленные рельефные швы.
Кроме своей основной функции, рельефные швы также выступают и в качестве декоративного элемента изделия. Например, рельеф можно острочить контрастными нитками или отделть швы вручную. Либо вшить в рельефный шов кант, кружевную тесьму, рюши. Выполнить швы наружу.
Как стачивать рельефные швы  Рельефные швы стачивают точно так же, как и обычные прямые. Единственно, на что необходимо обратить внимание — на точность выполнения этой операции, следить за тем, чтобы строчка не смещалась и контролировать ширину припуска. Для этого можно использовать специальные направляющие или линейку на игольной пластине. При необходимости, во время стачивания деталей с рельефными швами, придерживайте ткань. Линии рельефов должны получиться плавными и красивыми, без резких переходов.
Припуски на швы в рельефных швах отутюживают, а затем подрезают до 0,7 см, чтобы они не топорщились. На изогнутых участках выполняют надсечки, чтобы припуски лежали ровно, а шов не тянул.
ВТО рельефных швов
Заутюживают рельефные швы на полочке к линии середины переда, а на спинке — к линии середины спинки или к центральному шву спинки. В таком положении рельефный шов в готовом изделии выглядит более аккуратным и плоским.
Рельефные швы имеют очень широкое распространение в изделиях блузочно-плательного и пальтово-костюмного ассортимента:
BurdaStyle.ru: последние новости
Выбираем канву: разные виды и использование плюс шпаргалка для расчёта количества крестиков Стильная деталь: накладные карманы Обработка рукавов в мужской сорочке по итальянской технологии: неаполитанские манжеты и распошивание пройм вручную
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клюкина выложила пикантные фото из бани16
«Он меня здоровую положил под нож»11
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Звезды, расставшиеся накануне свадьбы
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж21
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение