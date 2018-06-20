Швейный словарик: что такое рельефные швы

Отсюда английское название данной линии рельефа — «princess line», «линия принцессы».

Рельефные швы формируют приталенный или облегающий силуэт, обеспечивают идеальную посадку изделия по фигуре, деликатно повторяют естественные изгибы тела.

Идеальный пример — платье-футляр:

Виды рельефных швов

Обычно вертикальные рельефные швы идут по полочке и/или спинке от проймы или от плечевого среза до низа детали выкройки или до линии талии, если низ изделия отрезной.

Также встречаются поперечные и скругленные рельефные швы.

Кроме своей основной функции, рельефные швы также выступают и в качестве декоративного элемента изделия. Например, рельеф можно острочить контрастными нитками или отделть швы вручную. Либо вшить в рельефный шов кант, кружевную тесьму, рюши. Выполнить швы наружу.

Как стачивать рельефные швы Рельефные швы стачивают точно так же, как и обычные прямые. Единственно, на что необходимо обратить внимание — на точность выполнения этой операции, следить за тем, чтобы строчка не смещалась и контролировать ширину припуска. Для этого можно использовать специальные направляющие или линейку на игольной пластине. При необходимости, во время стачивания деталей с рельефными швами, придерживайте ткань. Линии рельефов должны получиться плавными и красивыми, без резких переходов.

Припуски на швы в рельефных швах отутюживают, а затем подрезают до 0,7 см, чтобы они не топорщились. На изогнутых участках выполняют надсечки, чтобы припуски лежали ровно, а шов не тянул.

Заутюживают рельефные швы на полочке к линии середины переда, а на спинке — к линии середины спинки или к центральному шву спинки. В таком положении рельефный шов в готовом изделии выглядит более аккуратным и плоским.

Рельефные швы имеют очень широкое распространение в изделиях блузочно-плательного и пальтово-костюмного ассортимента: