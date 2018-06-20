Правила красоты для королевской семьи

Члены королевской семьи Великобритании обязаны соблюдать массу правил. Женщины, принадлежащие к клану Елизаветы Второй , при появлении на публике должны выглядеть по-королевски. А что же такое красота по-королевски?

1. Категорически запрещены лаки для ногтей ярких цветом, допускаются лишь нейтральные оттенки.

2. Нельзя использовать яркие тона и в макияже, для женщин королевской семьи разрешена светлая и нюдовая гаммы.

3. Волосы должны быть ухожены, но вот в выборе причёсок дамы не ограничиваются. Чаще всего это локоны, а для торжественных приёмов — строгие укладки. А вот изящная шляпка — почти обязательный аксессуар.

4. Сочетание цветов в одежде — то, на что часто обращают внимание. Так, семья герцогов Кембриджских часто одевается в одной гамме, что подчеркивает их отношения и говорит о сплочённости семьи.

5. Один из популярнейших аксессуаров — сумочка, и для выходов в свет аристократкам полагается выбирать небольшие клатчи.

6. Женщины из королевской семьи не могут экспериментировать со стилями, им положено носить классические модели. Кроме того, существует правило, согласно которому ноги всегда должны быть прикрыты, причём колготки просто необходимы.