Людмила Полякова рассказала, как чудом выжила на похоронах Сталина

Актрисой Людмила Полякова стала, можно сказать, случайно. Прежде, чем оказаться в театральном училище имени Щепкина, ей пришлось пережить немало невзгод. В программе «Судьба человека» она вспоминает голодное послевоенное детство, когда в «клоповнике» им с мамой приходилось выживать на копейки, которые она получала.

Вспоминает Полякова и как в детстве чудом выжила во время прощания с «вождем» с Иосифом Сталиным. В тот день она оказалась на Трубной площади.

Люди толпами шли прощаться с вождем народов, а машины-полуторки с открытыми деревянными бортами, наверху которых стояли солдаты, находились в гуще толпы.

В какой-то момент людская толпа вжала Людмила в борт. «Я даже слышала, как у меня кости хрустят», — вспоминает актриса. Спасли ее тогда солдаты, вытянувшие девочку за руки в машину из людской массы. С тех пор, признается Полякова, она жутко боится толпы.

Путь в актерскую профессию у Поляковой был извилистым. Она успела поработать и почтальоном, и педагогом-воспитателем в лесной школе в Павловском Посаде, и помечтать о профессии океанографа после того, как начиталась Паустовского, и переводчиком с французского языка.

После того, как Людмила закончила школу машинописи-стенографии, то устроилась в трест на Неглинной улице. Прогуливаясь по ней, однажды она и увидела объявление о наборе студентов на вечернее отделение в театральное училище имени Щепкина. Полякова зашла туда, прочла стихи, и ее тут же приняли.

Женская жизнь актрисы тоже складывалась не гладко. С первым мужем, сокурсником по театральному училищу актером Василием Бочкаревым они прожили довольно долго, а расстались, когда Поляковой было уже за 30.

Она признается, что дала себе зарок больше не влюбляться в мужчин своей профессии, и переживала драму, поскольку чувствовала в своем возрасте себя никому не нужной.

Тогда ей казалось, что на женском счастье поставлен крест: на четвертом десятке — ни мужа, ни детей. Но вскоре появился двухметровый красавец-летчик. Он дарил Людмиле цветы так часто, что их некуда было ставить, и любил ее страстно.

Однако после того, как актриса забеременела и они расписались, отношение резко изменилось. На этих отношениях тоже пришлось поставить крест. Потом были длительные, но неофициальные отношения с двумя известными режиссерами — мужчинами женатыми.

Разорвать отношения с режиссером Анатолием Васильевым она пыталась долгие 12 лет, но никак не могла. «Уйти от гения невозможно», — признается Полякова.

Почему распался ее первый брак, но они отметили развод с экс-супругом в ресторане, как сын актрисы относился к Анатолию Васильеву, чем закончилось ее стремление стать океанографом и почему росла без отца? Об этом Людмила Полякова рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».